TSG otevřelo nové servisní centrum Tatra v Přelouči.

Společnost Truck Service Group (TSG), která v minulém roce vznikla přejmenováním společnosti Excalibur Trade, otevírá v Přelouči zbrusu nové servisní centrum pro nákladní automobily Tatra, primárně vojenské, ale též hasičské a komunální. Klíčovým milníkem pro otevření servisu bylo udělení autorizace od společnosti Tatra Trucks.

Trucks Service Group tak v Přelouči, v areálu bývalého Vojenského opravárenského podniku, navazuje na bohatou tradici. Svým zákazníkům, především armádě a záchranným složkám nabízí více, než pouze autorizovaný servis vozidel Tatra. Díky skutečnosti, že se součástí TSG stala též společnost Karbox, věnují se v Přelouči zároveň opravám vojenských a hasičských kontejnerů. Portfolio doplňuje dohoda s ostravskou firmou Constystem na servisu hydraulických jeřábů, nosičů a překladačů kontejnerů.

"Získali jsme tím unikátní kapacitu. Když to řeknu zjednodušeně, dříve museli vojáci nebo hasiči jezdit do servisu do Kopřivnice, k opravě kontejnerů do bývalého sídla Karboxu do Hořic a za servisem hydraulických jeřábů do Ostravy. To vše dnes v Přelouči zvládneme na jednom místě," říká Radek Suk, obchodní ředitel TSG.

Autorizovaný servis byl umístěn v části přeloučského výrobního areálu, v jeho rámci získala firma TSG též skladovací i administrativní zázemí. Kromě toho je v areálu také klempířská dílna, která se zaměřuje na repase starších vozidel Tatra.

S automobilkou Tatra Trucks má po autorizaci servisu TSG domluvu, že bude obsluhovat zákazníky z přilehlých regionů, tedy zejména z Pardubicka, Chrudimska, Hradecka a Kolínska. Servis se zaměřuje na opravy vozů Tatra 810, 815 a "sedmičkové řady", a to jak vojenské, hasičské, tak komunální. Opravy vozů Tatra Phoenix v regionu nadále řeší primárně společnost NAPA Trucks.

Premiérový rok TSG v zisku

Společnost Karbox pod křídly TSG začíná psát novou historii. Tradiční výrobce kontejnerů ukončil výrobu v Hořicích, přesunul ji na Slovensko do společnosti MSM Banská Bystrica, kde byla dílna v roce 2019 certifikována pro výrobu certifikovaných kontejnerů Karbox. V Přelouči probíhá již zmíněný servis kontejnerů, sídlí zde obchodní oddělení, a zároveň se sem přesouvá vývoj. TSG i Karbox díky pozitivnímu vývoji na trhu aktuálně nabírá nové zaměstnance.

Samotná TSG se kromě již uvedených aktivit v prvním roce své existence zaměřila na výkup a repase starších vozidel Tatra, zároveň financuje svým zákazníkům nákup nových vozidel, a to buď formou splátkového prodeje, operativního či zpětného leasingu. Portfolio služeb doplňuje prodej originálních náhradních dílů a postupně se rozjíždí projekt půjčovny vozidel Tatra.

"V roce 2019 dosáhly tržby společnosti TSG hodnoty 76 milionů korun při zisku blížícímu se jednomu milionu korun. Šlo o rok, kdy se po přejmenování společnosti rozjížděly projekty v rámci divize automotive, která již v současnosti tvoří zhruba 60 procent tržeb. Spuštění autorizovaného servisu nám umožní další rozvoj společnosti. Jako klíčové ale hodnotím, že jsme již v tomto přechodném roce vykázali zisk," upřesňuje Radek Suk.

Outdoor s novým e-shopem

Druhým pilířem činností Truck Service Group zůstává e-shop s vojenským materiálem. Už se neorientuje primárně na vyřazené armádní vybavení, jehož zásoby se tenčí, ale na nové outdoor vybavení. "Zaměřit se chce na oblasti army, hasiče, komunální služby a další. Připravujeme nový e-shop, který spustíme v září, a věřím, že našim zákazníkům nabídneme atraktivní a kvalitní produkci. Vyjednáváme s novými partnery a dodavateli," doplňuje Radek Suk.

TSG navíc podepsalo s Tatrou Trucks licenční smlouvu na prodej marketingových předmětů, které chce ve spolupráci s Tatra Trucks nabízet zákazníkům Tatry. Aktuálně probíhá příprava kolekce těchto předmětů, kterou chce společnost TSG představit do konce dubna 2020.