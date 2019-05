Už jen jediná ojetina z deseti nemá klimatizaci

Počet nabízených vozů s klimatizací u největšího tuzemského prodejce ojetých aut AAA AUTO rok od roku roste, a to výrazně. Od roku 2008, kdy klimatizací disponoval pouze každý druhý automobil, se poměr v roce 2015 vyšplhal již na 85 %. V současné době si kupující mohou vybírat z více než devíti tisíc automobilů, z nichž 93 % klimatizaci má.

Vůz bez klimatizace si dnes dokáže představit již málokdo. Tento prvek výbavy je v současnosti považován za standard. Před jedenácti lety tomu ale tak ještě zdaleka nebylo. Zatímco v roce 2008 se klimatizace řadila k nadstandardní výbavě automobilů a disponovalo jí pouze každé druhé ojeté auto, v roce 2015 už klimatizaci neměl jen každý sedmý prodaný vůz. K dnešnímu dni klimatizací disponuje 93 % všech vozů, které AAA AUTO nabízí.

Pokud ještě nějakým vozům klimatizace chybí, jsou to nejčastěji tuzemské Škodovky, a to zejména Fabie první generace. Těchto automobilů se bez klimatizace prodá téměř 60 %, a to za cenu 52 200 Kč. S klimatizací se cena vyhoupne na průměrných 66 600 Kč. Větší model Octavia, taktéž v první generaci, se bez klimatizace prodává ve 14 % případů za průměrných 48 300 Kč, s klimatizací za 65 900 Kč. Ve většině případů je bez klimatizace Škoda Felicia. Její cenu to však příliš neovlivňuje, průměrná hodnota tohoto modelu se odvíjí spíše od celkového stavu auta a jeho historie. Dostává se totiž do kategorie youngtimerů.

"Ještě zhruba před 10 lety byla klimatizace ve voze považována za luxus. V dnešní době má však jako běžná součást výbavy jen minimální dopad na výši ceny. Ten se u dvou srovnatelných ojetých vozů pohybuje v řádech pouze jednotek tisíc korun," vysvětluje Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO, a dodává: "Klimatizace dnes představuje zcela standardní výbavu vozu a kupující díky tomu má další stupeň výbavy navíc, ovšem ceny se to dotýká jen minimálně."

Dnešním trendem v moderní komfortní výbavě ojetých aut jsou rostoucí prodeje vozů s dvou- a čtyřzónovou klimatizací. Stále častěji se v nabídce ojetých vozů objevují auta s odvětrávanými sedačkami. Odvětrávání sedadel funguje nejčastěji na principu dvou středně velkých větráků umístěných uvnitř sedáku a opěradla. Větráky mají lopatky otočeny tak, aby odsávaly vzduch spolu s přebytečnou vlhkostí. Například příchod nového Mercedesu-Benz třídy S posunul komfort odvětrávání sedadel ještě o krok dále. Vůz je poprvé vybaven systémem aktivního odvětrávání, který umožňuje změnit směr rotace větráků, a je tak možné si záda spolu s hýžděmi buď ofouknout či odvětrat. Třeba se i z tohoto komfortního prvku jednou stane stejně běžná výbava vozu, jakou je dnes klimatizace.