Vozy sportovní divize Hyundai N sbírají ocenění

Hyundai i30 Fastback N navázal na úspěchy svého předchůdce i30 N a ovládl kategorii sportovních vozů v hlasování veřejnosti Auto roku 2020. Z celkem 8 vozů se na druhé příčce umístil model Ferrari F8 (o 39 hlasů) a třetí Kia Stinger (o 141 hlasů). Ostré sportovní modely divize N si meziročně polepšily také v rámci prodejních výsledků. Celkově o 36 %.

"Výsledek hlasování veřejnosti nám přináší velkou radost, jelikož odráží pohled našich současných i potenciálních zákazníků. Sportovní divizi N Alberta Biermanna se daří napříč Evropou a dnes už se jedná o nedílnou součást DNA značky Hyundai," komentuje výsledek Jan Pohorský, PR specialista společnosti Hyundai Motor Czech.

V České republice se v roce 2019 prodalo celkem 249 modelů N a N Line a jedná se tak o meziroční nárůst 193 %. "Ostrých enek" se pak prodalo celkem 116 (z toho 71 typu Fastback), což je nárůst o 36 %.

Hyundai i30 Fastback N, jehož cena startuje již od 719 990 korun je prvním opravdu ostrým pětidveřovým kupé v segmentu C. Stejně jako verze i30 N je vybaven zážehovým motorem o objemu 2,0l, který nabídne výkon 250 koní ve standardní verzi a 275 koní ve verzi Performance. Vůz je stejně jako všechny modely N a N Line vyráběn ve výrobním závodě Nošovicích, který se podílí také na jejich vývoji. Hyundai i30 Fastback N kombinuje elegantní design modelu i30 Fastback s výkony a radostí ze sportovní jízdy pětidveřového hatchbacku i30 N, na jehož úspěch úspěšně navázal.

Nošovický i30 Fastback N slavil úspěch i v hlasování čtenářů na serveru Garaz.cz, kde se jako jediný sportovní vůz dostal do první trojice. Zde hlasovalo celkem 36 198 čtenářů. Kromě ocenění v České republice sklidil Hyundai i30 Fastback N úspěchy také v zahraničí. V prosinci 2019 se stal např. vítězem čtenářské ankety "Auto Bild Sports Car of the Year", kterou pořádá největší německý motoristický časopis Auto Bild.