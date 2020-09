Výbava ojetin: skoro všechny s ABS, většina má ESP a kontrolu tlaku v pneu, ubývá aut s metalízou

Úroveň vybavenosti českých ojetin roste. V základních výbavách automobilů se stále častěji objevují moderní, ale i luxusní prvky. Běžnou součástí už je například ABS, ESP či kontrola tlaku v pneumatikách. Mezi celkem běžné prvky výbavy dnes patří i multifunkční volant, vyhřívané sedačky nebo dešťový senzor. Vyplynulo to z analýzy sítě AAA AUTO, která kontinuálně monitoruje trh ojetých automobilů po celé střední Evropě.

Mnoho českých řidičů a zájemců o ojetý vůz se zejména v posledních letech ptá, co je hlavním důvodem rostoucí ceny ojetin. Na "vině" není jen průběžný růst obecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice, ale také stále se zvyšující vybavenost moderních automobilů. Čísla však hovoří za vše. Rozdíl ve vybavenosti ojetých vozů je za posledních 5 let více než patrný.

Funkční/bezpečnostní výbava není pro řidiče luxusem nebo jeho přáním, ale spíše nutností i vzhledem k legislativním nárokům. Velký rozdíl v tomto ohledu zaznamenal oproti roku 2015 například systém ESP. Zatím, co před pěti lety jím byl opatřen každý druhý ojetý vůz (47 %), v současnosti to jsou 3 ze 4 automobilů (72 %). Stejně významný skok lze pozorovat u systému ISOFIX tedy, ukotvení dětské autosedačky, kde byl posun z 56 % na 89 % za zmíněné období. Nárůst o sedm procentních bodů u systému ABS může na první dojem evokovat pouze mírné zvýšení. Nicméně pokud si uvědomíme, že dnes tímto prvkem výbavy dnes disponuje 97 % ojetých vozů, znamená to, že vyloženě staré ojetiny z trhu postupně mizí a jejich bezpečnost roste. "Největší nárůsty evidujeme u systému ESP a kontroly tlaku v pneumatikách. Oba prvky jsou dnes v nových vozech povinné. Téměř nutností je dnes i Bluetooth připojení (+ 39 procentních bodů). Kromě rezervních kol, která naopak přestala být povinnou součástí výbavy, žádný ze sledovaných prvků neklesá. Naopak je zajímavé, že klesá podíl metalických laků (o šest procentních bodů)." uvádí Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings a dodáva: "Některé specifické prvky výbavy za posledních 5 let téměř vůbec nerostou. Například vozy s více než pěti sedadly, pohonem všech kol nebo s tažným zařízením mají v nabídce dlouhodobě konstantní zastoupení.

Luxusní výbava není pochopitelně legislativou ovlivňována, ale čeští řidiči si jí stále častěji a rádi dopřávají. Nejvýznamnější posun zaznamenal multifunkční volant, který za pět let poskočil o 26 procentních bodů na 63 %. Těsně za ním se v oblibě drží vyhřívané sedačky, které zvýšily svůj podíl o 22 procentních bodů na současných 47 %. Velkou oblibou se může pochlubit dešťový senzor, který za posledních 5 let poskočil o 21 procentních bodů na 49 %. Významný progres zaznamenal také tempomat, (dnes 58 %) či automatická klimatizace (dnes 59 %) Těžko říct, zda se dá v dnešní době integrovaná navigace považovat z luxusní výbavu, nicméně její zastoupení v ojetinách vzrostlo od roku 2015 ze 13 % na 32 %.