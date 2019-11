Výběr ojetého vozu s omezeným rozpočtem má svá pravidla

Chvíle, kdy si vybíráte ojetý automobil, je důležitým momentem. Měli byste v klidu zhodnotit priority a zvážit všechna pro a proti. Čím se řídit, abyste se vyhnuli základním chybám a vybrali si ten správný vůz? Naučte se šetřit na správných místech, nic neuspěchejte a vybírejte s rozvahou. To, co se může zdát na první pohled jako výhoda, se totiž časem vůbec nemusí vyplatit.

V první řadě si upřímně přiznejte, k čemu vám má nové auto sloužit. Láká vás SUV s pohonem na všechna čtyři kola? Pokud do hor jezdíte dvakrát za rok a většinu času s autem trávíte ve městě na udržovaných silnicích, pak je rozumnější zvolit něco "přízemnějšího". Například sada pneumatik na oblíbené SUV Kia Sportage vás vyjde oproti Škodě Octavii více než dvakrát dráž a na spotřebě ušetříte za tři roky s Octavií i 60 tisíc korun. Až pojedete jednou za sezonu do zasněžených hor, můžete si pro jistotu půjčit čtyřkolku od přátel nebo z půjčovny, ale i s Octavií a řetězy naše hory pokoříte.

Nízký nájezd není vždy výhoda

Počet najetých kilometrů nemusí být primárním kritériem pro řidiče, kteří ročně najezdí do 10 tisíc km. I kdyby jim auto sloužilo dalších 10 let, najezdili by nanejvýš 100 tisíc km. "Méně aktivním řidičům stačí, aby byl vůz v dobrém stavu, měl málo předchozích majitelů, servisní knihu a ideálně také český původ, aby se jeho minulost dala snáz ověřit. Naopak pro řidiče, kteří ujedou třeba 30 tisíc km za rok, je auto s vysokým nájezdem nevýhodné," dodává Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. Pokud si motorista pro své časté a dlouhé cesty pořídí třeba Ford Mondeo se 160 tisíci km, jen obtížně mu vydrží déle než 4 roky, a navíc si zbytečně připlatí za servisní náklady. V takovém případě se vyplatí připlatit si za novější a méně ojetý vůz. Mnoho značek navíc nabízí i pětiletou záruku od roku výroby, takže lze se zánovním autem ušetřit na případných opravách.

Kolik vás auto doopravdy bude stát?

Pořizovací cenou investice do auta nekončí. Zkuste si spočítat, kolik vás bude konkrétní model stát průběžně. Vyplatí se auto, i co se týče částek za servis? Jaké jsou provozní náklady na palivo nebo pneumatiky? Na provozní výdaje má vliv mnoho faktorů a je dobré zjistit si o zamýšleném autě vše. Například benzinová Octavia 1.6 MPI druhé generace je velmi žádaná pro minimální servisní náklady. Málokdo ale ví, že při jízdě jsou oproti ní mnohem úspornější modely Octavia 1.2 TSI a 1.6 TDI, kterých je v nabídce mnohem více a jejich cena je také podstatně příznivější. Dobré je rovněž sledovat i zůstatkovou hodnotu, tedy částku, za níž můžete auto následně prodat.

Vybírejte s rozmyslem a neutrácejte příliš

Nikdy nevíte, kdy se u sebelepšího auta objeví nějaká ta závada. Nechte si proto bokem finanční rezervu. Pokud si pořizujete auto na splátky, všímejte si především výše splátky. "Delším splácením je možné získat podstatně modernější a bezpečnější automobil, který vydrží déle. Ušetřit se dá také výkupem starého auta," říká Karolína Topolová a dodává: "Na výběr auta u prodejce je dobré vyhradit si alespoň jedno odpoledne. Zákazníci si mohou projet více exemplářů stejného modelu a lépe poznají, který z nich je nejméně opotřebovaný. Seriózní prodejce vás také nechá prohlédnout vůz vaším vlastním automechanikem, nebo rovnou auto odvézt na kontrolu do vámi zvoleného servisu."

Známkou kvality je samozřejmě povinná záruka legálního původu vozu, a stejně tak nepovinná, ale přesto zásadní kontrola technického stavu auta a kontrola stavu tachometru. Někteří prodejci nabízí také pojištění vozu, dodatečnou záruku závad nebo bezplatnou výměnu vozu během prvního týdne.