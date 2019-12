Vysokovýkonné modely i30 N a i30 Fastback N zvítězily v prestižních anketách

Vysokovýkonné modely Hyundai stále slaví velké úspěchy. Modely i30 Fastback N a i30 N obdržely další ocenění od prestižních německých motoristických časopisů. Hyundai i30 Fastback N se stal v prosinci držitelem titulu "Auto Bild Sports Car of the Year", jen několik dnů poté, co i30 N zvítězil v anketě "Sport Auto Award" pořádané časopisem Sport Auto. Model i30 N byl také vítězem ankety "Auto Bild Sports Car of the Year" v roce 2018.

"Auto Bild Sports Cars" je čtenářská anketa, pořádaná největším německým motoristickým časopisem Auto Bild. V letošním roce usilovalo o vítězství v 18. ročníku ankety "Auto Bild Sports Cars of the Year" celkem 110 vozů. Kandidáti vzešli z testů a jízdních reportáží, zveřejněných v uplynulých dvanácti měsících. Každý model byl umístěn do jedné z pěti kategorií. Kromě toho byli vyhlášeni vítězové v dílčích kategoriích Series (sériově vyráběné vozy), Import (dovážené vozy) a Tuning (upravené vozy). Hyundai i30 Fastback N si odnesl ocenění v kategorii malých a kompaktních vozů, podkategorii Import. Za sebou zanechal 13 dalších modelů.

"Toto ocenění je dalším důkazem, že naši fanoušci, ‚N-adšenci', milují sportovního ducha modelu i30 Fastback N," řekl Jürgen Keller, generální ředitel společnosti Hyundai Motor Deutschland GmbH. "Jsme hrdí, že s modelem i30 Fastback N můžeme nabízet kompaktní sportovní vůz, který se na scéně sportovních vozů těší tak velkému zájmu a důvěře."

Hyundai i30 N byl uveden na trh v roce 2017. Od roku 2018 je sportovní kompaktní vůz i30 N nabízen v karosářských verzích hatchback a Fastback. "N" v označení modelu symbolizuje výzkumné a vývojové centrum Hyundai v jihokorejském Namyangu. Druhým domovem všech vysokovýkonných modelů N je navíc Nürburgring Nordschleife - Severní smyčka Nürburgringu. Tyto modely pravidelně prokazují své sportovní vlastnosti jako výchozí vozidla pro vytrvalostní závody nebo závody cestovních vozů, v nichž již vybojovaly bezpočet vítězství ve své třídě i v absolutním pořadí.

i30 N si odnáší prestižní ocenění "Sport Auto Award"

Hyundai i30 N získal v listopadu ocenění "Sport Auto Award" v čtenářské anketě, organizované motoristickým časopisem Sport Auto. Ostrý hatchback zvítězil v kategorii "Kompaktní vozy do 35 000 eur" v podkategorii "Import" a prosadil se v konkurenci celkem 275 modelů. Jeden z nejoblíbenějších vysokovýkonných modelů Hyundai byl uveden na trh na podzim 2017 a od té doby bylo prodáno více než 4500 vozů.

"Ocenění v anketě Sport Auto Award znovu potvrzuje, že Hyundai nabízí správné produkty také pro sportovní řidiče," řekl Jürgen Keller, generální ředitel společnosti Hyundai Motor Germany. "Rovněž naše limitovaná edice i30 N Project C, představená na autosalonu IAA, vyvolala mimořádnou poptávku, a to ještě nebyla ani uvedena na trh."

19" kola a elektronická uzávěrka diferenciálu ve standardní výbavě

Hyundai v roce 2017 poprvé ohromil fanoušky sportovních kompaktních vozů modelem i30 N. Jeho výkon mezitím vzrostl ze 184 kW/250 k na 202 kW/275 k. Také podvozek byl průběžně optimalizován pro dynamickou jízdu. Hyundai i30 N je nyní standardně vybaven 19" koly a elektronicky řízenou uzávěrkou diferenciálu.

Vysoké výkony za atraktivní ceny

Hyundai i30 N je nejen extrémně agilním kompaktním vozem, ale srdce řidičů si získává také svými jedinečnými provozními vlastnostmi a celkovým nastavením. Magazín "Sport Auto" ve svém testu z jara 2019 potvrzuje tuto skutečnost tvrzením, že "dvoulitr je jedním z nejlepších svého druhu". A ovladatelnost je popisována jako "nic jiného než skvostná".

Vítězná šňůra značky Hyundai

Modely Hyundai i30 Fastback N a i30 N si od svého uvedení na trh připsaly na své konto již mnoho ocenění a vyznamenání. V roce 2018 byl i30 vyhlášen sportovním vozem roku, "Auto Bild Sports Car of the Year" poté, co kategorii malých a kompaktních vozů ovládl v konkurenci sedmi etablovaných dovážených modelů. Tento model si vysloužil také pozitivní recenze na Pařížském autosalonu a v roce 2018 byl v každoroční anketě časopisu Autocar vyhlášen "převratným vozem".

Hyundai byl navíc v roce 2018 jmenován časopisem BBC TopGear "Výrobcem roku".