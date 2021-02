Vyšší výbava u aut již není doménou zralých řidičů, rozmazlovat se chtějí i mladí

Poslední rok, ovlivněný pandemií, značně zamíchal s preferencemi českých zákazníků, co se výbavy automobilů týče. Jen pár let zpátky platilo, že největší zájem o novinky v oblasti komfortních prvků v automobilech je doménou třicátníků a čtyřicátníků. Rok 2020 ukázal, že zájem o autonomní prvky výbavy, ale i o již vcelku běžné bezpečnostní systémy, nejvíce roste u začínajících a mladých řidičů do třiceti let. Naopak nejmenší zájem o ně mají senioři. Vyplynulo to z analýzy prodejních dat největšího prodejce ojetých automobilů AAA AUTO ze vzorku 70 000 prodaných vozů v minulém roce.

Loňský rok změnil vnímání automobilů v jednotlivých věkových kategoriích. Zatímco rodiny si častěji kupovaly větší automobily, mladí a začínající řidiči neřešili tolik velikost vozu, ale spíše komfort. "Tato změna je v celku logická. Uzavření hranic a celkové omezení pohybu v loňském roce změnilo naše potřeby. Rodiny začaly více cestovat po České republice, a nezbytností se tak pro ně stal hlavně velký zavazadlový prostor, díky kterému mohou vozit spoustu věcí. Naopak mladší řidiči, kteří byli nuceni omezit kontakty, se při výběru zaměřují na doplňkovou výbavu, která jim vylepšuje zážitek z jízdy. Základem pro mladé je například handsfree, díky kterému jsou v bezpečném spojení s přáteli i na cestách, ale i vytápění sedaček a zejména různí asistenti," vysvětlila Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO.

Řidiči ve věku do třiceti let, kteří tvořili necelou pětinu zákazníků sítě autocenter AAA AUTO v loňském roce, ukazují, že výbava automobilu je pro ně zásadní. Zatímco stále běžnější prvky výbavy, jako je tempomat, automatická klimatizace, handsfree nebo parkovací senzory, nepatřily ještě před pěti lety mezi vyhledávanou výbavu v této věkové kategorii, dnešní mladí si většinou již nedokážou představit, že by tuto výbavu neměli. 58 % aut koupených mladými řidiči má tempomat, 57 % multifunkční volant, 47 % vyhřívané sedačky, 34 % parkovací senzory. Zvýšené oblibě se těší i autonomní prvky výbavy jako asistent rozjezdu do kopce, automatické parkování či automatické zastavení před překážkou. Nárůst v těchto kategoriích je za posledních pět let i několik desítek násobný, zatímco u zralejších řidičů je nárůst zhruba poloviční.

Zkušenější řidiči nad třicet let se v posledním roce zaměřili více na prvky, které jim usnadní cestování s rodinou. V první řadě volili velký prostor ve voze, nejčastěji tedy karoserii kombi nebo SUV. Přestože komfortní prvky neztrácejí ani u nich na oblibě, není to pro ně tak zásadní kritérium při výběru vozu. Senioři se naopak často vyšší výbavě spíše vyhýbají a řeší čistě praktickou stránku věci. Nejzásadnější je pro ně klimatizace, která ale nemusí být automatická jako u mladších řidičů.