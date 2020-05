Zánovní auta jsou volbou rozumu. Největší ztrátu hodnoty odepíše už první majitel

Koupě nového vozu je pro mnoho zákazníků snem, který si v rámci svých finančních možností nemohou dovolit. Na druhou stranu pořízení zcela nového auta není zrovna ideální investicí. Největší část své hodnoty totiž ztratí hned, jak opustí teplo autosalonu a během prvních let provozu. U aut do tří let stáří, a s nájezdem do 50 tisíc kilometrů, se průměrná úspora oproti novému vozu pohybuje okolo 22 procent, nebo průměrných 132 700 korun oproti ceníkové ceně. Vyplývá to z analýzy společnosti Mototechna, která se na zánovní vozy specializuje.

"Za téměř osm let, kdy pod značkou Mototechna prodáváme zánovní auta, je vidět každoroční nárůst počtu prodaných kusů. Češi, ale Slováci jsou si velmi dobře vědomi toho, že pořízení zcela nového auta není dobrá investice. Nejmarkantnější propad ceny je vidět u luxusních aut, která během prvních tří let dokáží ztratit i přes 60 procent své původní hodnoty," říká Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, pod kterou Mototechna spadá. "Auta do tří let stáří a padesáti tisíc najetých kilometrů bývají v bezvadném technickém stavu a mnohdy ještě voní novotou. Například v našich autocentrech je 67 procent těchto aut stále v tovární záruce, což je pro velkou část zákazníků jeden z klíčových faktorů. Dalším je okamžitá dostupnost bez nutnosti čekat i několik měsíců, než auto sjede z výrobní linky," doplňuje Vaněček.

Stejně jako na trhu nových aut i na sekundárním trhu jsou nejprodávanější mladoboleslavské Škodovky, kterých se prodá téměř 38 procent. Oproti loňskému roku narostl jejich podíl o 3,37 procent. Největší zájem je tradičně o model Fabia, kterého se letos prodalo přes 13 procent ze všech zánovních ojetin (v roce 2019 téměř 9 procent). Druhé místo drží Octavia s tržním podílem téměř pět procent (v roce 2019 to bylo přes 7 procent). Ještě v loňském roce držela třetí příčku Škoda Rapid s téměř jedenácti procenty. Tu ale v letošním roce sesadily z třetí příčky stále oblíbenější Škodovky kategorie SUV, které na sekundární trh začaly ve větší míře dostávat právě letos. Kodiaq a Karoq tak letos tvoří přes 8 procent prodaných vozů.

Mezi pohonnými jednotkami jednoznačně dominují benzínové agregáty, které tvoří přes 82 procent prodejů. Dieselových motorizací se prodává 14,5 procenta a zbytek se dělí mezi alternativní pohony. Hybridní motory a elektromotory najdeme ve 2,5 procenta vozů. Zbylé procento jsou vozy na plynná paliva. Nejprodávanější barva je bílá (27 procent), následuje šedá (17 procent) a první trojku uzavírají vozy modré barvy (16 procent). I přesto, že nejprodávanější jsou SUVčka (téměř 36 procent, meziroční nárůst přes 7 procentních bodů), tak pohon všech kol má pouze 11,5 procenta prodaných aut (meziroční nárůst o 2,5 procentního bodu). Většina zánovních aut je vybavena manuální převodovkou (73 procent), ale je vidět, že automatické převodovky začínají zákazníky zajímat (meziroční nárůst o 7,5 procentního bodu). Téměř 60 procent aut se prodá za cenu do 400 tisíc korun, 35 procent od 400 tisíc do 800 tisíc korun a 5 procent tuto hranici ještě překročí.