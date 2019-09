Zcela nový Hyundai i10: velký malý vůz v segmentu A

Hyundai Motor odhalil zcela nový i10 před jeho výstavní premiérou na mezinárodním autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu. Nejnovější člen produktové řady "i" disponuje novým dynamickým designem, kompletní nabídkou funkcí v oblasti konektivity a vyspělým souborem bezpečnostních prvků.

Hyundai i10 přináší značce Hyundai významné úspěchy v Evropě již od svého představení v roce 2008. Stejně jako předchozí generace byl i zcela nový i10 navržen a vyvíjen v Evropě, kde je i vyráběn. Vnější vzhled karoserie vyzařuje mladého ducha, ale zároveň bylo pamatováno i na přístup do interiéru bez kompromisů a potřebný komfort, který podpoří rozmanité skupiny uživatelů v jejich každodenních aktivitách. Zcela nový Hyundai i10 je plnohodnotným automobilem, mimo jiné i díky nejrozsáhlejší bezpečnostní výbavě ve své třídě.

"Hyundai i10 konzistentně patří mezi tahouny zvyšování našich prodejů a je jedním z historických základů růstu obliby značky Hyundai v Evropě. Představením tohoto zcela nového modelu vycházíme i nadále vstříc našim zákazníkům, kteří hledají automobil segmentu A," řekl Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe HQ, odpovědný za marketing a produkt. "Zcela nový Hyundai i10 je nejnovějším příkladem našeho úsilí o demokratizaci nových technologií pro naše zákazníky. Uvedení na trh bude ve znamení sloganu ‚Go Big.', který vyjadřuje pocit, jež v nich vyvolá tento nekompromisní městský vůz - je to doslova velký malý vůz!"

Dynamický a elegantní vnější design

Dynamický a elegantní design zcela nového modelu i10 nabízí kontrast mezi oblými povrchy a ostrými liniemi. Zcela nový model i10 má v porovnání s předchůdcem optimalizované proporce. Celkový estetický dojem vylepšuje nižší střecha (o 20 mm) a širší karoserie (o 20 mm). Tato vylepšení mohou ještě umocnit nově navržená 16" kola z lehké slitiny, dodávaná na přání. Výsledkem je energický a agilní vzhled.

Zcela nové generaci modelu i10 je vlastní mladý a dynamický design, který je v segmentu A výjimečný. Široká maska chladiče s ušlechtilou voštinovou výplní vyjadřuje sportovní charakter a zahrnuje kruhová světla pro denní svícení, což je tradiční stylistický prvek modelové řady i10. Na zádi protínají oblé plochy víka zavazadlového prostoru dva horizontální prolisy, na něž navazuje design koncových svítilen.

Z profilu je zcela nový model i10 charakterizován svalnatým tělesem karoserie s čistými, ladnými tvary, které přispívají k maximalizaci vnitřního prostoru. Plochy s jedinečným trojúhelníkovým motivem vizuálně zdůrazňují šířku vozu a poukazují na umístění kol v rozích karoserie. Již zdaleka jsou zřetelné střešní sloupky C ve tvaru písmene X, jež jsou jednoznačným identifikačním znakem a přitahují pohled k logu, umístěnému na střešním sloupku.

Zákazníci mají na výběr 10 základních barev karoserie, včetně tří nových odstínů: červená Dragon, mosazná Brass a tyrkysová Aqua. Mezi další odstíny laků karoserie patří černá Phantom, bílá Polar, Star Dust, stříbrná Sleek, modrá Champion, červená Tomato a modrá Slate. Díky nabídce dvoubarevného lakování s odlišenou střechou, která může být buď černá, nebo červená, byly významně rozšířeny možnosti individualizace vozidla podle požadavků zákazníka. Zcela nový model i10 navíc jasně ukazuje svou hravost. Celkem je pro exteriér k dispozici 22 barevných kombinací.

"Design zcela nového modelu i10 kombinuje protichůdné prvky jemnosti a ostrosti jak v interiéru, tak i v exteriéru," říká Thomas Bürkle, šéfdesignér v evropském designérském centru Hyundai. "Naši designéři nalezli inspiraci v technickém oblečení sportovců, v němž vzniká zajímavý kontrast přirozených tvarů lidských svalů s ostrými a technickými grafickými prvky."

Zcela nový design také v interiéru

Celkový motiv vnitřního designu zcela nového modelu i10 zanechává mladistvý dojem, aniž by to bylo na úkor praktické využitelnosti. Jedním z důležitých prvků interiéru je větší šířka, umocněná výdechy ventilační soustavy, které zasahují do výplní dveří. Tím ještě více vyniká horizontální uspořádání interiéru. Velké ozdobné obložení na přístrojové desce má prostorový voštinový vzor, který zasahuje až do výplní dveří. Celý interiér tím získává na vizuální hodnotě.

S mladistvým stylem a praktickými řešeními interiéru bez kompromisů z hlediska komfortu přebírá nová generace od svého předchůdce charakter automobilu vyššího segmentu, pro nějž byl velmi oceňován. Výplně dveří vizuálně rozšiřují přístrojovou desku a současně přivádějí zrak k velkým odkládacím přihrádkám ve dveřích. Nad odkládací schránku před sedadlem spolujezdce navíc designéři zcela nového modelu i10 umístili jednu otevřenou odkládací přihrádku.

Čtyři odlišné barevné kombinace interiéru nabízejí zákazníkům ještě širší možnosti individualizace.

Prostornost a praktičnost

Zcela nový model i10 se bude dodávat ve čtyřmístné nebo pětimístné verzi. Díky prodlouženému rozvoru náprav mají cestující k dispozici ještě více vnitřního prostoru.

Řidiči zcela nového modelu i10 mají také lepší výhled všemi směry díky snížené spodní hraně oken, vpředu o 11 mm a vzadu o 13 mm. Toto řešení navíc přispělo k ještě elegantnějšímu designu. V kombinaci s menšími slepými úhly kvůli užším střešním sloupkům C, nyní 11,9º místo 13,1º, si mohou řidiči užívat lepšího výhledu nejen při parkovacích manévrech.

Variabilní zavazadlový prostor s objemem 252 litrů patří mezi největší ve svém segmentu. Výška prahu nad zemí je o 29 mm nižší, což usnadňuje nakládání zavazadel. Variabilní podlahu zavazadlového prostoru lze umístit do dvou úrovní a variabilitu nového modelu završují sklopná zadní sedadla, která se odjistí snadno jednou rukou.

Zcela nový i10 se dodává se zadní kamerou, která pomáhá řidičům při parkování. Po zařazení zpětného chodu mohou řidiči sledovat dění za vozidlem na displeji uprostřed přístrojové desky.

Nejlepší konektivita v segmentu

Zcela nový i10 potvrzuje své vedoucí postavení v segmentu také mnoha novými prvky výbavy v oblastech konektivity. Všechny funkce vyspělých technologií lze ovládat na 8" barevném dotykovém displeji, který je největší v segmentu A. Apple CarPlay a Android Auto zaručují dokonalé propojení chytrých telefonů s operačními systémy iOS nebo Android s vozidlem pro bezpečné ovládání a snadnou dostupnost funkcí. Díky bezkabelovému nabíjení si řidiči nebudou muset dělat starosti s tím, že by se mohl akumulátor jejich chytrého telefonu při delší jízdě vybít.

Na přání nabízí Hyundai pro zcela nový model i10 svou platformu síťově propojeného automobilu. Konektivita je zásadní součástí moderní mobility. Plnohodnotný telematický systém Bluelink proto poskytuje řidičům významné výhody v oblastech bezpečnosti, zabezpečení, ovládání a konektivity prostřednictvím aplikace. Uživatelé mohou vyhledávat objekty zájmu a výsledky vyhledávání odesílat přímo do satelitního navigačního systému vozidla, který se tak nastaví ještě dřív, než cestující nastoupí do vozu. Mezi další funkce patří "Vyhledat můj vůz". Tato funkce umožňuje řidičům snadno lokalizovat svůj vůz i v neznámém prostředí. Užitečné je také vyhledávání parkovacích míst a čerpacích stanic, a to včetně aktuálních cen a jejich dostupnosti.

Zákazníci, kteří si objednají vůz s navigačním systémem, obdrží předplatné služeb Hyundai LIVE, které zahrnují dopravní zpravodajství v reálném čase, aktuální předpovědi počasí a informace o místech měření rychlosti jízdy v zemích, kde to umožňuje legislativa.

Kompletní bezpečnostní výbava

Zcela nový model i10 má jednu z nejrozsáhlejších bezpečnostních výbav ve své třídě a je vybaven nejmodernějšími prvky aktivní bezpečnosti Hyundai SmartSense i atraktivními asistenčními funkcemi. Díky tomu splňuje nejvyšší evropské bezpečnostní standardy.

Asistent pro odvrácení kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) detekuje multifunkční kamerou nejen vozidla, ale také chodce před vozem. Asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist) automaticky přepíná mezi dálkovými a tlumenými světly na základě detekce světel vpředu jedoucích a protijedoucích vozidel a zajišťuje optimální osvětlení vozovky za tmy.

Mezi další bezpečnostní funkce, nabízené pro zcela nový model i10, patří asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKAS (Lane Keep Assist System), asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning) a asistent pro sledování omezení rychlosti ISLW (Intelligent Speed Limit Warning).

Motory pro radost z jízdy i ochranu životního prostředí

Zcela nový model i10 bude v době uvedení na trh nabízen se dvěma motory: tříválcem 1.0 MPi s nejvyšším výkonem 67 k a maximálním točivým momentem 96 Nm a čtyřválcem 1.2 MPi, jehož výkonové parametry jsou 84 k a 118 Nm. Oba motory jsou dostupné se dvěma převodovkami, pětistupňovou mechanickou a pětistupňovou automatizovanou. V porovnání s tradičními samočinnými převodovkami zvyšuje automatizovaná převodovka hospodárnost díky nižší hmotnosti a menším ztrátám v důsledku tření.

Systém ISG (Idle Stop and Go) se dodává standardně pro všechny motory. ISG snižuje spotřebu paliva a emise CO2. Úspory paliva prostřednictvím systému ISG jsou největší při jízdě ve městě, protože ISG automaticky vypne motor, jakmile vůz zastaví. Nová generace se může pochlubit také vylepšenou aerodynamikou se součinitelem aerodynamického odporu vzduchu 0,31 místo 0,32 u předchozí generace.

Zcela nový i10 bude k dispozici také s paketem ECO, který zahrnuje optimalizované převody pro ještě hospodárnější jízdu, čtyřmístný interiér a 14" pneumatiky s nízkým valivým odporem.