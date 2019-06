Zcela nový Hyundai KONA Hybrid: Oceňované kompaktní SUV s ještě širší nabídkou

Hyundai Motor rozšiřuje nabídku v oblíbené a oceňované modelové řadě KONA zcela novým modelem KONA Hybrid. Hyundai tímto přirozeným krokem reaguje na požadavky evropských zákazníků, kteří chtějí mít na výběr více ekologických modelů s karoserií SUV. KONA Hybrid se vyznačuje odvážným designem, hospodárným hybridním pohonem a rozsáhlou výbavou včetně řady technicky vyspělých prvků, mezi něž patří funkce systému Blue Link® v oblasti konektivity, soubor prvků aktivní bezpečnosti a asistenčních systémů SmartSense™ a nejmodernější informační a zábavní funkce.

Modelová řada KONA byla pojmenována podle okresu KONA na ostrově Havaj a na trh byla uvedena v roce 2017 jako první malé SUV značky Hyundai v Evropě. Loni představil korejský výrobce automobilů své první zcela elektricky poháněné malé SUV, KONA Electric. Hyundai navíc odhalil speciální edici KONA Iron Man Edition s limitovaným počtem vyrobených vozů pro globální trhy. Od uvedení modelové řady KONA na trh v říjnu 2017 bylo v Evropě prodáno již téměř 120 000 těchto vozů.

"Hyundai již nabízí nejširší portfolio pohonů a s představením zcela nového modelu KONA Hybrid poskytneme našim evropským zákazníkům ještě větší výběr ekologických modelů SUV," říká Andreas-Christoph Hofmann, viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe HQ, odpovědný za marketing a produkt. "Zákazníci si mohou nyní kromě elegantního designu a hospodárného hybridního pohonu užívat také nejmodernější funkce v oblasti konektivity."

Oceňovaná modelová řada KONA

Poptávka evropských zákazníků po modelové řadě KONA s elegantním designem překonává očekávání. Model KONA během prvního roku prodeje oslovil nové skupiny zákazníků a výrazně přispěl k dalšímu posílení postavení značky Hyundai ve velmi módním segmentu kompaktních SUV. Pozoruhodná globální poptávka zejména po oblíbené verzi KONA Electric s výkonným pohonem a dlouhým dojezdem dokonce překonala původní plány společnosti Hyundai.

Modely KONA a KONA Electric se mohou pochlubit nejen prodejními úspěchy, ale i ziskem mnoha ocenění během uplynulých 18 měsíců. Loni se model KONA dočkal mezinárodního uznání v podobě ocenění iF Design Award za přitažlivý vnější design. Španělský deník ABC jmenoval model KONA svým "Vozem roku 2019". Elektromobil KONA Electric je oceňován za své ekologické vlastnosti. Ve švýcarské anketě "Vůz roku 2019" byl vyhlášen "Nejzelenějším vozem ve Švýcarsku". Zcela elektricky poháněné SUV Hyundai si v roce 2018 odneslo ocenění "Vůz roku" také z ankety "Next Green Car Awards" ve Velké Británii, vítězství si připsalo též v České republice v anketě "Zelené auto roku 2018". A to je jen několik příkladů z mnoha dalších ocenění.

Zcela nový model KONA Hybrid je přirozeným rozšířením oblíbené modelové řady značky Hyundai

Hyundai nyní nabízí hybridní verzi svého oceňovaného SUV. Zcela nový model KONA Hybrid přichází krátce po představení nového modelu IONIQ jako přirozené rozšíření modelové řady KONA i produktové řady značky Hyundai pro ekologickou mobilitu. Čistější mobilita je díky tomu dostupná pro ještě větší okruh řidičů. KONA Hybrid navazuje na úspěchy modelů KONA a KONA Electric. Zákazníkům je tak nabízeno další SUV pro ekologickou mobilitu, které splňuje jejich požadavky.

Zcela nový model KONA Hybrid je vybaven zážehovým čtyřválcem Kappa GDI 1,6 litru s přímým vstřikováním, který poskytuje nejvyšší výkon 77 kW (105 k) a maximální točivý moment 147 Nm. Elektromotor s permanentním magnetem dosahuje nejvyššího výkonu 32 kW (43,5 k) a maximálního točivého momentu 170 Nm.*

Další součástí hybridního pohonu je sada lithium-polymerových akumulátorů s kapacitou 1,56 kWh, která se vyznačuje vynikajícími vlastnostmi při nabíjení i vybíjení. Vysokonapěťové akumulátory poskytují optimalizovaný výkon a umožňují rychlou rekuperaci kinetické energie. Zcela nový model KONA Hybrid nabízí celkový nejvyšší výkon hybridní soustavy 103,6 kW (141 k) a točivý moment až 265 Nm pro dynamické zážitky z jízdy.**

*Na českém trhu budou služby Blue Link v plném rozsahu uvedeny v průběhu roku 2020.

**Uvedené hodnoty jsou předběžné a v rámci homologace se mohou změnit.

Zcela nový model KONA Hybrid nabízí vylepšené technologie včetně systému Blue Link®

Zcela nový model KONA Hybrid je vybaven systémem Blue Link® pro síťové propojení vozidla. Telematický systém umožňuje řidičům na dálku zamykat a odemykat vozidlo prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.

Na přání dodávaný multimediální a navigační systém zobrazuje širokou škálu užitečných informací na 10,25" dotykovém displeji s funkcí děleného zobrazování a umožňuje hlasové ovládání v šesti jazycích* s využíváním znalostí z cloudu (*pouze ve spojení se systémem Blue Link). Displej lze individualizovat dvěma verzemi hlavní plochy a editováním zobrazovaných ikon a funkcí.

Standardním systémem v oblasti konektivity je Display Audio. Uživatelská plocha chytrého telefonu je přenášena na 7" displej prostřednictvím systému Android Auto nebo Apple CarPlay. Zcela nový model KONA Hybrid, vybavený navigačním systémem, se dodává ve spojení se službami Hyundai LIVE Services. Zákazník obdrží pětileté předplatné zdarma, a může tak využívat funkci vyhledávání zajímavých cílů a nejaktuálnější informace o počasí, dopravě, místech s měřením rychlosti jízdy (v zemích, kde je to legislativou umožněno), nejbližších čerpacích stanicích včetně polohy a cen, o parkovacích místech v ulicích i parkovacích budovách a rovněž o prodejcích a servisech Hyundai v okolí.

Velký displej nabízí také specifické informace o hybridním systému v názorných grafických zobrazeních. Nabídku v oblasti konektivity završuje na přání dodávaný průhledový displej, který promítá důležité provozní informace přímo do zorného pole řidiče. To umožňuje ještě rychlejší zpracování informací, aniž by řidič musel odvracet pozornost od řízení.

Zcela nový model KONA Hybrid také zajistí nabití mobilních telefonů. Na přání je k dispozici podložka pro bezkabelové indukční nabíjení v souladu se standardem Qi.

Modernizovaný vnitřní design a komfortní výbava

Kromě uvedených komfortních prvků výbavy je pro zcela nový model KONA Hybrid k dispozici specifická paleta barev interiéru. Barevný paket zahrnuje bílé ozdobné rámečky kolem výdechů ventilační soustavy a páky voliče převodovky, leskle černé ozdobné prvky na klikách dveří, ramenech volantu a rámečcích výdechů ventilační soustavy a šedé čalounění stropu.

Sedadla jsou standardně čalouněna černou tkaninou s bílým prošíváním. Zákazníci mají na výběr rovněž černé čalounění sedadel kombinací tkaniny a kůže s bílým lemováním, nebo sedadla čalouněná černou kůží, rovněž s bílým prošíváním

Kromě exkluzivního "černobílého paketu", který se dodává pro model KONA Hybrid standardně, mají zákazníci na výběr další tři expresivní barevné pakety, známé již z modelu KONA, a to v odstínech oranžová, limetková a červená. Barevné doplňky zdobí výdechy ventilační soustavy, okolí páky voliče převodovky, tlačítko pro spuštění motoru, volant a sedadla (prošívání). Všechny barevné pakety pro interiér se pojí s černým čalouněním stropu. Limetkový a červený paket navíc zahrnuje barevné bezpečnostní pásy a leskle černé vnitřní kliky dveří a ramena volantu, zatímco kůže na věnci volantu je perforovaná.

KONA Hybrid nabízí mnoho prvků pro maximální komfort cestujících. Na přání se dodává vyhřívání volantu, které poskytuje příjemné teplo dokonce i v nejchladnějším počasí. Elektricky nastavitelná sedadla vpředu mohou být na přání vybavena systémem třístupňového odvětrávání a vyhřívání pro komfortní cestování za jakéhokoli počasí (funkce vyhřívání je k dispozici i pro manuálně nastavitelná sedadla). Také sedadla vzadu mohou mít na přání funkci vyhřívání pro maximální komfort cestujících.

Vylepšen byl také elegantní design exteriéru

Zcela nový model KONA Hybrid převzal expresivní design modelů KONA a KONA Electric, který dává jasně najevo schopnost "dojet kamkoli". Příď vozidla definuje charakteristická kaskádovitá maska chladiče značky Hyundai. Po jejích stranách jsou umístěny dvojité světlomety, nabízené s technologií LED.

Při uvedení na trh bude k dispozici exkluzivní kombinace modrého odstínu Lagoon a černé střechy. Zákazníci budou mít kromě toho na výběr dalších 26 barevných kombinací, jimiž si mohou přizpůsobit vzhled vozu vlastnímu vkusu. Možnosti individualizace zahrnují také dva nové, specifické designy kol. Standardně se dodávají 16" kola, na přání 18" kola.

Rozšířená bezpečnostní výbava

Zcela nový model KONA Hybrid je automobilem pro komfortní a bezpečné cestování, k němuž významně přispívá komplexní soubor technologií Hyundai SmartSense. Nejmodernější asistenční systémy za jízdy sledují situaci kolem vozidla a chrání řidiče před potenciálně nebezpečnými situacemi.

Vynikající bezpečnostní výbava zcela nového modelu KONA Hybrid zahrnuje asistenta pro odvrácení kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision Warning and Avoidance Assist) s funkcí detekce chodců a cyklistů. Zákazníci si mohou na přání objednat chytrý adaptivní tempomat SCC (Smart Cruise Control) s funkcí Stop & Go. Tento systém nabízí nad rámec konvenčního tempomatu vyspělé bezpečnostní funkce, jako je automatické brzdění.Adaptivní tempomat používá radarové senzory vpředu. Konstantní rychlost jízdy a bezpečnou vzdálenost od vozidla vpředu udržuje automatickým zrychlováním a brzděním. Pokud se dopravní kolona zastaví, systém Stop & Go brzdí vůz až do úplného zastavení. Jakmile se silnice před vozem uvolní, zrychlí systém znovu na požadovanou rychlost jízdy. Stojí-li vozidlo déle než tři sekundy, musí řidič systém opět aktivovat ovládacími prvky na volantu nebo krátkým sešlápnutím pedálu plynu.

Na přání dodávaný asistent řízení v jízdním pruhu LFA (Lane Following Assist) spolupracuje s chytrým adaptivním tempomatem SCC (Smart Cruise Control) s funkcí Stop & Go, aby byla zajištěna nejvyšší míra komfortu. Vůz je udržován uprostřed jízdního pruhu, což zaručuje bezpečnou jízdu dokonce i v kolonách během dopravní špičky. Na přání dodávané inteligentní upozorňování na omezení rychlosti ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) rozpoznává dopravní značky pomocí přední kamery a informací z navigačního systému, přičemž v reálném čase zobrazuje na displeji dopravní značky omezující rychlost jízdy a zakazující předjíždění. Mezi další systémy, dodávané na přání, patří asistent pro sledování slepého úhlu BCW (Blind-Spot Collision Warning) a asistent pro upozorňování na vozidla přijíždějící ze stran při couvání RCCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning), zatímco asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning), asistent pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keeping Assist) a asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist) patří ke standardní výbavě.

Zcela nový model KONA Hybrid je standardně vybaven také elektronickou parkovací brzdou EPB (Electronic Parking Brake), ovládanou stisknutím tlačítka.

Asistent pro hospodárnou jízdu ECO-DAS: nejmodernější technologie pro snižování spotřeby paliva

Zcela nový model KONA Hybrid je vybaven multimediálním systémem s 10,25" displejem a asistentem pro hospodárnou jízdu ECO-DAS (ECO-Driving Assist System), který snižuje spotřebu paliva. Integrovaný asistent pro setrvačnou jízdu analyzuje informace navigačního systému o průběhu trasy a upozorňuje řidiče na úseky, v nichž je vhodné snížit rychlost jízdy (např. před změnou směru, křižovatkou nebo dálničním sjezdem). Účelem této funkce je snižovat spotřebu paliva a minimalizovat používání brzdové soustavy. Asistent pro setrvačnou jízdu lze aktivovat v režimu Eco při jízdě rychlostí 40 až 160 km/h.

Systém Eco-DAS zahrnuje také systém předvídavého řízení energetických toků, který řídí nabíjení a vybíjení akumulátorů ve stoupáních a klesáních, aby se maximálně využívala jejich kapacita. Je-li na trase stoupání a stav nabití akumulátorů je nízký, vozidlo mírně zvýší výkon spalovacího motoru, aby se akumulátory pro jízdu ve stoupání s předstihem nabily. Elektromotor může během jízdy do kopce podporovat zážehový motor, a tím snížit neefektivitu jeho provozu v této jízdní situaci. Výsledkem je optimalizovaná hospodárnost. Při dostatečném nabití akumulátorů zvýší KONA Hybrid intenzitu využívání elektromotoru před jízdou v klesání, aby se minimalizovala spotřeba paliva. Elektrická energie je pak vyráběna rekuperací kinetické energie při jízdě ze svahu.

Optimalizovaná jízda

Řidiči zcela nového modelu KONA Hybrid si mohou užívat výjimečné úrovně jízdní dynamiky. K potěšení z jízdy přispívají vynikající provozní vlastnosti a pohotové řazení 6stupňové dvouspojkové převodovky. Posunutím páky voliče převodovky vlevo aktivuje řidič režim Sport. Páčky na volantu lze používat k manuálnímu řazení.

Zcela nový model KONA Hybrid bude na český trh uveden v průběhu druhé poloviny letošního roku.