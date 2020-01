Zdánlivě malý Hyundai i10 skrývá velká překvapení

Po úspěšném předprodeji prvních 100 kusů, který musel být kvůli velkému zájmu dokonce zdvojnásoben, nyní nová generace modelu Hyundai i10 vstupuje na český trh. Model i10 disponuje svěžím designem, velkým vnitřním prostorem i nejrozsáhlejší bezpečnostní výbavou ve své třídě a jeho cena začíná již na 219 990 korun. Společnost HMCZ představila také nové tváře modelu, kterými jsou Michal a Denise Bragagnolo.

Hyundai startuje komunikaci nového modelu i10 s kampaní "Mějte velké cíle," která odkazuje na novou brand vizi "Pokrok pro lidstvo." Hyundai věří, že technologie a inovace by měly sloužit a pomáhat především lidem, a proto se směr značky odvíjí právě touto cestou. Kromě mobility zaměřené na člověka je cílem filozofie také podělit se o svůj úspěch s těmi, kteří to potřebují.

Značka Hyundai se jednoznačně má o co podělit, jelikož dlouhodobě sklízí úspěch doma i v zahraničí. Zatímco v Evropě registrovala v loňském roce 550 tisíc vozů a dosáhla tak pěti rekordních let v řadě, na českém trhu pravidelně obhajuje svou pozici na stupni vítězů. Společně s prodejními úspěchy má značka vedoucí postavení v oblasti elektrifikovaných pohonů a technologií. Je schopná nabídnout všechny důležité verze elektrifikovaných pohonů a ke konci roku 2020 bude již 75 % vozů nabízet v elektrifikované alternativě. Do roku 2025 pak plán Hyundai Motor Group počítá s rozšířením elektrifikovaného portfolia, a to o 44 modelů včetně 23 čistě elektrických vozů.

Zcela nový Hyundai i10 by se dal charakterizovat jako malý vůz, který však nabízí velký přínos pro zákazníka. Tímto způsobem lze popsat kampaň "Mějte velké cíle" i Nadační fond Radost dětem, který se společnost HMCZ rozhodla podporovat. Nadace od roku 2011 pomáhá těžce nemocným dětem a dětem z dětských domovů. Za devět let své existence udělala radost více než pěti tisícům dětí z celé České republiky. Nadační fond Radost dětem dlouhodobě podporují také zpěváci a muzikáloví herci, manželé Michal a Denise Bragagnolo, kteří se nyní stanou mediálními tvářemi nového modelu Hyundai i10.

"Pro spolupráci s Nadačním fondem Radost dětem jsme se rozhodli, protože na první pohled je zdánlivě malý, ale jeho velikost spočívá v tom, že svou činnost dělá nezištně. Z darovaných peněz nekryje ani své platy, ani honorář pro osobnosti, které se s ním spojují. Opravdu veškeré prostředky tak putují tam, kam mají. Právě tady spatřujeme paralelu i s naším modelem i10, který je malý na první pohled, ale objektivně velký ve svém segmentu, a to jak prostorem, tak technologiemi," uvádí Jana Sekeráková, marketingová ředitelka společnosti HMCZ.