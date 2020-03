Zdražování už se začíná týkat i ojetin

Drastické emisní limity nastavené od roku 2020 Evropskou unií začínají zdražovat nově vyráběná auta. Limit 95 g oxidu uhličitého na kilometr jízdy totiž krom elektromobilů splní málokteré běžné a dostupné auto. Do výsledné ceny nových aut se tak začínají promítat emisní pokuty, které musí automobilky platit. První náznaky zdražování se objevují i na sekundárním trhu. Vyplývá to z kontinuálního monitoringu trhu ojetých aut společnosti AAA AUTO, spadající do skupiny AURES Holdings.

Podle dat společnosti AAA AUTO se cenový medián jednoho z nejprodávanějších českých vozů Škody Rapid oproti úrovni roku 2019 zvedl o 17 950 korun. Pro toto srovnání byla brána vozidla ve stáří do jednoho roku a s průměrným nájezdem okolo 15 tisíc kilometrů. Stejný trend zaznamenala i další Škodovka. Cenový medián Fabie se oproti loňskému roku zvedl o 11 100 korun. Zvyšování cen těchto dvou žádaných modelů je patrné ve všech zemích, kde skupina AURES Holdings působí.

"V druhé polovině letošního roku očekáváme, že se zdražení dotkne zejména zánovních ojetin, které mají nejblíže trhu s novými auty. Podle našich odhadů se může jednat o 10-15 %, což je přibližně polovina emisní pokuty, kterou bude automobilka za Fabii platit za nově vyprodukovaný vůz," říká provozní ředitel skupiny AURES Holdings Petr Vaněček. Ceny starších ojetin podle Vaněčka porostou také, ale ne v takové míře. "Starší, dejme tomu pětileté ojetiny si cenovou úroveň dlouhodobě drží a výkyvy na primárním trhu je neovlivňují tolik, jako zánovní vozy," doplňuje Vaněček.

Trh ojetin v únoru 2020

Během února se v nabídce ojetých vozů objevilo celkem 112 160 vozů za nejčastější průměrnou cenu 150 000 Kč, jejichž stáří se obvykle pohybovalo kolem 9,4 roku. V únoru se lehce zvedl nejčastější průměrný nájezd, který oproti předchozímu měsíci narostl o pět tisíc kilometrů na 150 657 km. Mezi inzerovanými automobily se vůbec nejčastěji objevovala Škoda Octavia, hned po ní Škoda Fabia a následně Volkswagen Passat. Na čtvrté příčce žebříčku jej těsně následoval model Volkswagenem Golf. Výše zmiňovaná Škoda Rapid obsadila osmou příčku.