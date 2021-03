Ženy už netouží po malých vozech, nadpoloviční většina upřednostňuje velký zavazadlový prostor

Čtvrtina žen si pořizuje zánovní automobily. Obliba malých kompaktních aut u nich klesá, naopak rapidně roste zájem o SUV a vozy v automatu. U doplňkové výbavy jsou stále skromnější než muži.

Pandemie koronaviru mění nákupní zvyklosti náš všech a není tomu jinak ani u žen, které oslaví za nedlouho svůj svátek. Ženy jsou při výběru auta dlouhodobě velmi pragmatické, i proto více upřednostňují praktičnost vozu nad přehnanou doplňkovou výbavou. Stále častěji raději volí větší zavazadlový prostor, automatickou převodovku, benzínové motory a hlavně mladší automobily. Z doplňkové výbavy upřednostňují bezpečnostní prvky jako je zabudované handsfree, parkovací senzory či automatické zastavení před překážkou. Vyplynulo to z analýzy trhu AAA AUTO u příležitosti MDŽ.

"Čtvrtina našich zákazníků jsou ženy, u kterých dlouhodobě pozorujeme při výběru vyšší míru pragmatičnosti. Více se zaměřují na své skutečné potřeby s ohledem na dostupné finance. Lonský rok výrazně ovlivnil jejich nákupní chování. Z malých praktických autíček s minimální výbavou častěji přesedají do velkoprostorových automobilů typu SUV nebo kombi. Důležitou součástí se pro ně stává i doplňková výbava v podobě handsfree pro bezpečné telefonovaní za jízdy, parkovací senzory, adaptivní tempomat nebo asistent zastavení před překážkou," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.

Řidičky vloni i přes vyšší nároky neutrácely o moc více, v průměru se jejich útrata za nákup vozu zvýšila jen o necelé 3 000 korun na 196 483 Kč. V současné době je to ale již 223 tisíc korun. Nadpoloviční většina žen si pořizuje vozy maximálně do 10 let stáří. "Ženy dlouhodobě kupují spíše mladší automobily, což se vloni ani kvůli pandemii nezměnilo. Aby nepřekročily svůj rozpočet, ale mohly si pořídit větší automobil, oželí ženy komfortní prvky výbavy. Letos pozorujeme ještě větší příklon k mladším vozům. Zánovní vůz si pořizuje čtvrtina dam," doplnila Topolová.

Nejoblíbenější karoserií letošního roku je u žen stále ještě hatchback (35 %), kterému ale stále více šlape na paty varianta kombi (25 %) a hlavně SUV (24 %), jejichž prodeje rostou nejvyšším tempem. 62 % žen volí vůz v benzínové variantě, 20 % automatickou převodovku a 13 % náhon za všechna 4 kola. Z modelů je nejoblíbenější Škoda Octavia, což je novinkou letošního roku. Ještě vloni si prvenství držela menší Škoda Fabia. Na dalších místech je pak Hyundai i30, Škoda Superb či VW Passat. Stejně jako u mužů je z 30 % nejoblíbenější značkou Škoda. 27 % žen volí stříbro-šedou barvu vozu, 25 % bílou a 20 % černou. "Ani v barvách ženy nejsou tak rozmarné, jak se často veřejnost domnívá. Málokdy si kupují automobil s ohledem na jeho barvu, i když to může být pomocník při konečném rozhodování u více jinak totožných aut," uzavřela Karolína Topolová.