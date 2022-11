Zimní měsíce řidiče prověří. Jak se postarat o vůz a jezdit bezpečně?

V zimě se z cesty autem může stát adrenalinový zážitek. Stačí podcenit počasí, stav vozovky nebo samotnou přípravu auta a můžete se ocitnout na krajnici s vybitým akumulátorem, uvízlí v kopci nebo přinejhorším způsobit nehodu. Ještě než do zimní sezóny vjedeme naplno, vyplatí si připomenout si základní pravidla pro bezpečné cestování po zimních silnicích.

Zda vaše cesta proběhne zcela hladce, závisí nejen na vašem jízdním stylu, ale i na samotné přípravě auta před cestou. "Absolutním základem jsou samozřejmě kvalitní zimní pneumatiky. Ty jsou ostatně povinné ze zákona, a to v období od 1. listopadu do 31. března v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza nebo se dá vzhledem k počasí předpokládat, že takové podmínky nastanou," podotýká Petr Vaněček, provozní ředitel společnosti AURES Holdings, provozující sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Štěstí přeje připraveným

Tím se dostáváme k dalšímu bodu - ještě než vyrazíte, zkontrolujte si, jak se má vyvíjet počasí, a do auta si pro případ potřeby dejte i deku, jídlo, pití a samozřejmě i sněhové řetězy. "Pokud si do kufru preventivně naložíte i startovací kabely, budete mít jistotu, že vás nezaskočí ani případný problém s autobaterií," radí Vaněček. Baterie se totiž vlivem nízkých teplot nebo dlouhého stání rychle vybíjí a nezachrání ji ani občasné krátké projížďky, během nichž se nestihne nabít. Akumulátor udržíte ve formě pravidelnou delší cestou nebo nabíječkou.

Až se jednoho dne probudíte do bílého rána, vyrazte k zaparkovanému autu co nejdřív a dejte si záležet na odklizení sněhu a námrazy. Omezený výhled má na svědomí spoustu nehod, stejně jako sněhové či ledové čepice na střeše, které mohou během jízdy ohrozit okolo jedoucí auta, ale i chodce. Za špatně očištěný vůz vám navíc hrozí pokuta.

Aby vaše vozidlo trpělo zimním posypem soli a působením sněhu a vody co nejméně, pečujte o něj a pravidelně jej myjte, včetně podvozku. Pozor však na mrazy - pokud se teplota pohybuje pod minus 5 °C, raději mytí odložte nebo auto pořádně zahřejte jízdou. Po umytí je vhodné vysušit stěrače, zámky a prostor dveří, aby nepřimrzly.

Auto versus sníh a led

Při samotné jízdě berte v potaz, že vozovka pokrytá vodou, sněhem a v nejhorším případě ledem má podstatně delší brzdnou dráhu. Nechte si proto skutečně bezpečný rozestup od auta před vámi. Se sněhem a břečkou se pojí i nebezpečí vzniku kolejí. Ocitnete-li se v nich, pamatujte, že při jejich přejíždění může snadno dojít ke smyku, a proto se raději držte v jejich stopě.

Kluzká vozovka vás může zaskočit i v případě prudkého brzdění. Při něm se mohou zablokovat kola a auto může dostat smyk. "Ačkoli je dnes většina vozů vybavena ABS a k zablokování kol nedojde, je bezpečnější jezdit plynule a využívat brzdění motorem, hlavně při jízdě z kopce. Riziko smyku číhá i v zatáčkách - recept, jak se mu vyhnout, zní: před zatáčkou zpomalit, zařadit nižší rychlost a opatrně zabočit," dodává Vaněček.

Jistou výzvou se může při sněhové pokrývce stát i jízda do kopce. Abyste na něm neuvízli, vyjíždějte ho pomalu a plynule. Když se to přece jen nepovede a vy zůstanete stát, rozjet se nahoru bude patrně problém. Pomohou vám s ním sněhové řetězy nebo varianta sjet zpátky na rovinu a zkusit to znova.

Ačkoli bychom za volantem měli být předvídaví, rozvážní a ohleduplní po celý rok, ve zhoršených zimních podmínkách to platí dvojnásob. Zachováte-li v chladném počasí i chladnou hlavu, jízda zimní krajinou vás nemusí zaskočit.