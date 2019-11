Značka Hyundai a čistá mobilita

Čistá mobilita je pro Hyundai dlouhodobým cílem, který si značka nastavila již před lety. V současné době má v tomto ohledu opravdu velký náskok oproti konkurenci a je schopná nabídnout všechny důležité verze elektrifikovaného pohonu s nízkými či nulovými emisemi. Globálně prodala více než 600 tisíc elektrifikovaných vozidel.

V rámci naplňování vize čisté mobility bude ke konci roku 2020 75 % vozů Hyundai dostupných v elektrifikované verzi. Ambiciózní plán rovněž počítá s tím, že v globálním měřítku do roku 2025 postupně rozšíří elektrifikované portfolio a to o 44 modelů. Do mobility budoucnosti bude Hyundai investovat i nadále a do roku 2025 se bude jednat o více než 35 miliard EUR.

Stěžejní část vývoje e-mobility značky Hyundai probíhá v hlavním výzkumném a vývojovém středisku v Koreji. Přesto je výrazně ovlivněn evropským výzkumem a finální podoba sbírá řadu ocenění. Německá organizace ADAC např. ohodnotila IONIQ Electric jako nejčistší evropský vůz a zároveň získal nejvyšší hodnocení za mimořádnou hospodárnost. V minulém roce značka Hyundai získala zároveň nejvyšší hodnocení "Leadership A" v kategorii Změna klimatu od světové organizace CDP (Carbon Disclosure Project).

Kromě výroby a produkce Mild-Hybrid 48 V (MHEV), Hybrid (HEV), Plug-in Hybrid (PHEV), bateriový (EV) a vodíkový palivový článek (FCEV) pro vlastní vozidla Hyundai zároveň rozšířil svou roli a je schopen poskytovat technologii budoucí mobility i dalším výrobcům.

Na letošním CES veletrhu Hyundai odhalil novou specializovanou platformu EV s názvem E-GMP (Electric-Global Modular Platform), která nabízí flexibilní kapacitu akumulátoru a která se může využít napříč všemi vozy jednotlivých segmentů. Vysokonapěťový systém zkrátí dobu nabíjení a mezinárodní standard 400kW nabíjení zrychlí. Z této platformy vychází také koncept 45, který byl odhalen na motoristickém autosalonu ve Frankfurtu, kde reprezentoval budoucí směřování značky v rámci e-mobility.

Značka Hyundai nesází pouze na elektromobilitu, ale je průkopníkem v rámci vodíkové mobility. V roce 2013 uvedla první sériově vyráběný elektromobil s pohonem na vodíkový palivový článek (FCEV). V loňském roce představila druhou generaci NEXO, který má oproti standardním elektromobilům řadu výhod. Jedná se luxusní vůz s unikátní technologií a oproti elektromobilům nabízí podstatné výhody jako rychlost doplnění paliva do 5 minut, větší dojezd než jakýkoliv elektromobil na trhu (ďábelských 666 km) a vzduch, který z vozu vychází je dokonce ještě čistší než ten, který nasává. Tento vůz byl rovněž jako první vodíkový elektromobil podroben testům nezávislé organizace Euro NCAP (v roce 2018), získal nejvyšší možné hodnocení 5 hvězdiček a zároveň se stal nejbezpečnějším vozem v kategorii velkých SUV. V současné době patří Hyundai více než 70 % podíl na evropském trhu s vozy poháněnými palivovým článkem a kromě toho se skupina Hyundai Motor Group zavázala investovat do technologie palivových článků do roku 2030 6,7 miliard eur, aby vyrobila 700 tisíc jednotek systémů palivových článků, včetně 500 tisíc jednotek pro FCEV.

V celé EU je nyní více než 500 těchto osobních aut, z čehož 200 jezdí jako taxíky v Paříži. Hyundai navíc do roku 2025 dodá 1 600 nákladních vozů s vodíkovým pohonem do Švýcarska.

Hyundai na českém trhu dlouhodobě rozšiřuje své portfolio o modely s nízkými a nulovými emisemi a mezi poslední novinky patří KONA Hybrid či modernizované modely IONIQ. Důležitým modelem je také elektromobil KONA Electric, který kombinuje špičkový dojezd 449 km na jedno nabití a komfort SUV. Tímto již v roce 2018 prakticky zbořil hranice mezi konvenční a elektrickou mobilitou. Zvítězil v celé řadě testů reálného dojezdu a v roce 2018 u nás získal titul "Zelené auto roku".

Modelovou řadu IONIQ Hyundai uvedl na trh již v roce 2016. Ta jako vůbec první na světě poskytla v jedné karosářské variantě výběr všech důležitých elektrifikovaných pohonů a více než 60 000 prodanými vozy se stala důležitým pilířem modelové palety značky Hyundai. Modernizovaná řada IONIQ, která byla uvedena v září 2019 je vybavena vyspělými službami Blue Link® v oblasti konektivity, souborem asistenčních systémů a prvků aktivní bezpečnosti SmartSense™ a nejmodernějšími funkcemi informačních a zábavních systémů. Navíc byl vylepšen také jeho vnější a vnitřní design. Řidiče nového modelu IONIQ Electric navíc potěší o 36 % větší kapacita pro ukládání elektrické energie (nyní 38,3 kWh) díky modernizované sadě akumulátorů.

V říjnu značka Hyundai prodala nejvíce elektrifikovaných vozů na českém trhu. Letos jich značka prodala celkem 128 a ve srovnání s minulým rokem se tak jedná o 94 % nárůst.