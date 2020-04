Bettman připustil zkrácení základní části, scénářů je několik

Šéf NHL Gary Bettman v úterý poprvé od 12. března, kdy byla soutěž zastavena kvůli pandemii koronaviru, připustil možnost, že se nedohraje základní část. Hlavním důvodem by bylo získat více času na vyřazovací bitvy play-off, aby tak měla liga vítěze Stanley Cupu.

Bettman ale také zdůraznil, že je stále nesčetně variant, jež mohou nastat a které liga prověřuje. "Zkoumáme všechny možnosti a žádnou z nich nelze v tuto chvíli vyloučit," řekl Bettman v rozhovoru pro kanál NBCSN.

"Nejlepší a nejjednodušší by samozřejmě bylo, pokud bychom došli do bodu, kdy bude možné dokončit celou základní část a pak jít do play off, jak jsme normálně zvyklí. Vnímáme ale, že to se může nakonec ukázat jako nemožné. I proto se zabýváme všemi alternativami," vysvětlil Bettman.

Podle komisionáře nejlepší hokejové ligy světa je ale zatím zbytečné předbíhat událostem. Očekává, že konkrétnější rysy bude dostávat možnost, jak - a zda vůbec - dohrát sezonu, teprve až v horizontu nejméně dvou týdnů. Pak by mělo být také o něco jasnější, jak moc poznamená pandemie všech 31 klubů.

Ve Spojených státech amerických v posledních dnech rekordně narůstal počet nakažených nemocí covid-19 a přesáhl už 400 tisíc. Za normálních okolností měla základní část skončit v sobotu 4. dubna. Týmy mají odehráno různý počet utkání a k naplnění obvyklé porce 82 zápasů jich dohromady zbývá 189. Ve středu mělo začít play-off, místo toho se mají hráči do 15. dubna držet v karanténě. A očekává se, že již dvakrát pozměněné datum se posune dál znovu.

Bettman rovněž prozradil, že vedení NHL zvažuje možnost, aby se zápasy odehrály na neutrálních místech, pokud by nebylo dovoleno všem týmům vrátit se do svých arén. Vyřazovací boje patrně nezačnou dříve než koncem června a mohou se protáhnout do srpna, možná dokonce až do září, kdy už jindy bývají přípravné kempy před novou sezonou.

"Absolutní prioritou zůstává zdraví. Pokud se NHL znovu rozběhne, musíme si být jistí, že tím nijak neohrozíme hráče a budou moci naskočit na led připravení na ostré zápasy. Zároveň chceme být připravení i my, až dostaneme povolení, abychom v sezoně pokračovali. Klíčový bude zdravotní stav v obou zemích, tedy v USA a Kanadě," konstatoval Bettman.

Obránce Bostonu Torey Krug věří, že liga zvolí trpělivý přístup. "Všichni chceme zase hrát a vrátit se na led. Pokud ta příležitost přijde, je třeba k tomu hlavně přistoupit bezpečně a chytře. Nikdo se nechce dostat do situace, aby musel být s mnoha lidmi na jednom místě a tím se nám to tady rozjelo naplno znovu," varoval Krug.

Gólman Floridy Sergej Bobrovskij se domnívá, že jakékoliv zkrácení základní části by nebylo fér. Jeho tým Panthers nyní zaostává o tři body za poslední postupovou příčkou. Držitel druhé divoké karty ve Východní konferenci Columbus ale odehrál o zápas víc. "Zbývá ještě hodně zápasů a my jsme ve hře o postup, máme šanci v play off být. Sezona má zkrátka 82 zápasů a po nich přichází play-off. Nelze to teď utnout a naskočit rovnou do play-off," míní Bobrovskij.