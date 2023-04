Bezpečný a pohodlný nákup na internetu

Internet občas nemusí být tím nejbezpečnějším místem, jde-li o online nakupování. Je proto třeba zůstávat ostražití. Jak se bránit útokům internetových zloduchů? Poradíme.

1. Rešerše ideálního produktu

Nevkládejte do košíku hned první produkt, který má nejnižší cenu. Významně nízká cena oproti ostatním prodejcům může signalizovat něco podezřelého. Mrkněte na nějakou nezávislou platformu, kde si produkt prověřte.

2. Ověřený obchod

Rozhodně se zaměřte také na prolustrování e-shopu. Nejlepším vodítkem jsou recenze a zkušenosti ostatních zákazníků, které najdete ideálně na nějaké nezávislé platformě. Skvělým pomocníkem je třeba nákupní rádce Heureka, kde zákazníci ročně udělí miliony recenzí a hodnocení. Ani občasné negativní hodnocení nemusí být ještě průšvih, protože chybička se může vloudit. Zaměřte se, jak e-shop na recenze reaguje a jak se zákazníky komunikuje.

3. Vzhled je důležitý

Před nákupem v neznámém e-shopu alespoň zběžně zkontrolujte, jaký dojem na vás zanechal. Zkontrolujte, zda jsou stránky v češtině a bez překlepů, jestli nechybí obchodní podmínky provozovatele a kontakt na něj. Ten můžete přímo využít a ověřit si ho telefonátem. Pokud byste se tím ale nechtěli zdržovat, kupte si, co potřebujete přímo přes Heureku a její oranžové tlačítko. Tím se pyšní pouze ověřené e-shopy a Heureka se za vás postará o to, aby nákup proběhl v pořádku.



4. Dopravce i způsob platby je důležitý

Každý kvalitní e-shop by měl mít základní výběr dopravců a způsobů placení. Neznamená to, že by zde měly fungovat úplně všechny platební a přepravní varianty, které jsou v České republice dostupné. Pokud vám ale není ze stránek jasné, kdo vám zásilku přiveze, a navíc můžete platit pouze předem, mějte se na pozoru.



5. Vracení zboží

Než si na vybraném e-shopu nakoupíte, mrkněte také na reklamační řád. Při nákupu na internetu máte téměř na všechno zboží 14 dní na vrácení nepoškozeného produktu bez udání důvodu. Obchod by měl na svém webu mít jasně uvedeno, jakým způsobem můžete zboží reklamovat a jak při reklamaci či vrácení produktu postupovat. Pro získání dalších informací můžete zkouknout recenze, kde uživatelé sdílí své zkušenosti přímo s daným obchodem.

6. Jako po másle

Pokud jde s vaší objednávkou všechno hladce, objednávkový formulář je přehledný, nikdo po vás nechce podivné údaje a máte ji hotovou za pár minut, není důvod k podezřívavosti. Určitě si ale po sobě zkontrolujte veškeré údaje, které jste vyplnili, abyste předešli komplikacím při dodání produktu.

7. Pošli to dál

Zboží dorazilo v pořádku a byla radost s e-shopem komunikovat? Výborně! Mít takovou zkušenost je skvělé, a ještě lepší je, dopřát ji i dalším zákazníkům. Nestyďte se a podělte se o svůj názor a zkušenost s dalšími lidmi, kterým by se vaše informace a zkušenosti mohly náramně hodit.



8. Když nevíte, ptejte se

Přehledné rady pro bezpečný nákup najdete také na nákupním rádci Heureka.cz, a pokud tápete, není nic jednoduššího, než zavolat a prodejce si ověřit. Buď zkuste kontakty uvedené na e-shopu, anebo volejte rovnou na infolinku Heureky, kde vám rádi s prověřením e-shopu pomohou.