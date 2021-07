5 tipů, jak ušetřit nějaké peníze navíc

Před výplatou si vyčítáte každodenní kávu, plnou šatní skříň a nerozvážné nákupy? Rádi byste ušetřili, ale nevíte, jak na to? V článku jsme pro vás připravili 5 jednoduchých tipů, jak mít před výplatou alespoň málo rezervu.

Značkové produkty nakupujte v outletech

Značkové výrobky si díky svému jménu zakládají na vysokých cenách. Pokud milujete oblečení, měsíční útrata určitě není zanedbatelná. Jak ale ušetřit? Zavítejte na outlet prémiových značek. Ceny v outletu jsou naprosto nesrovnatelné s těmi, co najdete na jiných e-shopech. Najdete tam starší i nové kolekce.

Protože jednotlivé kampaně trvají pouze pár dní, zaregistrujte se a nechce si poslat upozornění. Na outlet nemusíte koukat denně, stačí si počkat na upozornění v aplikaci nebo e-mailu.

Outlety navíc neprodávají pouze oblečení (pro ženy, muže a děti), ale i drobnou elektroniku a domácí potřeby a dekorace. Stačí trochu trpělivosti a narazíte na neuvěřitelné nabídky.

Peníze zpět z nákupu? Ano

Pokud jste ještě nevyzkoušeli kouzlo slevových kupónů a cashbacku, určitě to napravte. Jak to vlastně funguje?

Na specializovaných webech se shlukují aktuální slevové kódy. Většinou u nich i máte napsané, za jakých podmínek fungují. Například při určité částce, na určité zboží nebo v omezeném časovém oknu. Tyto slevové kódy občas ani daný e-shop aktivně nepropaguje, takže si určitě před nákupem aktuální kupóny vyhledejte.

Cashback funguje trochu jinak. Prvně jdete na daný cashbackový portál, najdete si e-shop a přes odkaz se do něj prokliknete. Následně si vyberete zboží, zaplatíte a na účet vám přijde daná částka z nákupu. Částka je u každého e-shopu jiná. Někde dostanete zpět 2 % a jinde až 15 %. Pokud používáte blokátory reklam, určitě si je na dobu nákupu vypněte, mohly by cashback zablokovat.

Cashbackový portál za vás (zákazníka) dostane odměnu a z toho vám dá podíl. Je to jednoduchý, ale efektivní způsob, jak získat část peněz zpět.

Dělejte týdenní nákupy

Nakupujete každý den? Stokoruna sem, stokoruna tam. Kdo by to počítal. Na to pozor! Při těchto nákupech vůbec nemáte přehled, kolik vlastně týdně a měsíčně utratíte. Snažte si na papír sepsat, co chcete koupit. Promyslete si, co stihnete sníst, ať nemusíte nic vyhazovat.

Týdenní nákup si následně vynásobte 4 a uvidíte, kolik přibližně utrácíte za měsíc. Je pro vás daná částka moc? Tak si seškrtejte všechny položky, které nejsou potřeba. Tím často bývá - čokoláda a jiné sladkosti, nadbytečné množství ovoce a zeleniny, která vám shnije, alkohol, cigarety, alkohol a další předražené položky. Vždy se snažte zboží kupovat ve slevě (zkontrolujte si datum spotřeby). Většina obchodů dává na internet své letáky, tak si je před nákupem prohlédněte.

Pozor na unáhlené výdaje

Koho už někdy nezamrzela unáhlená koupě, jako by nebyl. Ale pozor, pokud se to stává často. Nechte si několik hodin až dní na rozmyšlenou. Opravdu potřebujete novou televizi, když ta vaše bez problému funguje? Vyšel nový model telefonu, a vy už saháte do peněženky? Žijeme v době, kdy se zboží neustále mění a zlepšuje. Zamyslete se nad tím, jestli danou věc vážně musíte koupit. Možná jde jen o to, že chcete "vypadat dobře".

Díky tomu ale zbytečně přicházíte o spoustu peněz. Věci by vám měly sloužit co nejdéle. Nenechte se ovlivňovat svými sousedy, kamarády a vrstevníky. Radši si ušetřete na pěknou dovolenou, hypotéku nebo nečekané výdaje.

Nečekané výdaje spojené s krizí nejsou nic ojedinělého. Rozbije se pračka, vyteče a najednou je škoda v rámci tisíců. Nebo potřebujete zaplatit operaci svému zvířecímu miláčkovi. Náhlá oprava zubů taky stojí hodně peněz. Ukládejte si peníze na separátní účet a buďte v klidu. Snažte se vyhnout jakýmkoliv pofidérním půjčkám s vysokými úroky.

Spočítejte si, kolik měsíčně utratíte

Sice je tento bod na konci, ale je naprosto primární. Sepište si své výdaje. Za jídlo, domácnost, oblečení, kosmetiku, elektroniku a ostatní věci (káva, předplatné, cigarety). Možná se budete divit, co všechno měsíčně platíte.

Pokud se vám nechce vše sepisovat, použijte finanční aplikaci, která to udělá za vás. Propojíte ji s bankovním účtem a můžete sledovat grafy příjmů a výdajů. Samozřejmě si tam můžete udělat i hotovostní peněženku. Do té si vše zapíšete manuálně.

Následně se rozhodněte, jestli jste spokojení, nebo chcete nějakou změnu. Možná si nebudete dávat kávu každý den, ale až každý třetí. Uvidíte, že každá ušetřená stokoruna vám na konci měsíce udělá velkou radost.