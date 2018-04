"A není ti hanba?" Úklidové služby, byznys budoucnosti

Trh s úklidovými službami rychle roste. Česko se sice stále drží spíše pod evropským průměrem, pracovníci v tomto odvětví však hovoří o podnikatelské zlaté žíle budoucnosti.

Více času na rodinu, partnera, koníčky, na budování kariéry. To jsou hlavní důvody, proč lidé svěřují čistotu své domácnosti do rukou profesionálů. A to je dobrá příležitost pro úklidové firmy - byznys s odstraňováním špíny zaměstnává velké množství lidí a protékají jím obrovské peníze.

Podle údajů EFCI (Evropská federace úklidového průmyslu) dosahuje celkový obrat trhu s úklidovými službami ve dvacítce evropských zemí více než 60 miliard eur (1,5 bilionu korun). Nejvíce prosperují v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a Spojeném království, kde tvoří až 70 procent celoevropského obratu. Česko je z hlediska pokrytí trhu zatím pod evropským průměrem, to by se ale podle odborníků mohlo v brzké době změnit. "Jde o postupný ekonomický vývoj směrem k západním zemím, kde je využití těchto služeb naprosto běžné. Vždyť i v každém druhém americkém filmu vidíte paní či slečnu na hlídání a úklid, aby si manželé mohli zajít třeba do kina," říká Petr Šigut, jeden ze spoluzakladatelů portálu Hlídačky. cz, na němž uživatelé mohou najít chůvu nebo uklízečku, kontaktovat ji a navázat s ní spolupráci.

Hospodyně - člen rodiny

Vedle společností, které uklízečky přímo zaměstnávají a nabízejí své služby zejména firmám pro dlouhodobý úklid kanceláří, se stále častěji objevují agentury zprostředkovávající nabídku a poptávku. "Zákazník si skrze náš web objedná úklid do několika minut. Stačí zadat, kdy a kde potřebuje vysmýčit. V databázi aktuálně registrujeme přes tři sta dam poskytujících služby pro domácnost," uvádí Helena Zyková z portálu Lidská síla. Podobně fungují i Hlídačky.cz, kde je momentálně zaregistrováno přes sto tisíc uživatelů.

Největší zájem je o pravidelnou a komplexní péči o byt: "Lidé nemají čas - nebo nechtějí - plánovat, kdy umyjí okna či vydrhnou troubu. Jednoduše potřebují osobu, která to udělá za ně. Taková dáma se pak stává součástí jejich domova," říká Zyková. Najdou se ale i tací, kteří využívají nárazové výpomoci. V rámci jednoho úklidu chtějí odstranit několikatýdenní či několikaměsíční nečistotu, vyžehlit a tak nějak "zkrotit" domácnost. Největší nápor zažívají agentury před Vánocemi a na jaře. Neobvyklé v této době nejsou ani objednávky na úklid chaty, garáže nebo na jarní mytí hrobů.

Ceny služeb se odvíjejí od velikosti prostoru, frekvence, případně dalších doplňkových služeb, jako jsou žehlení, mytí oken, čištění koberců, základní údržba zahrady, bazénu nebo sauny. V Praze jsou ceny o něco vyšší než v ostatních městech, což je patrné i z ceníků celorepublikově působících společností, které často uvádějí taxy pro regiony zvlášť. Za běžný úklid v Praze zaplatíte od 120 do 300 korun na hodinu, v ostatních městech od 100 do 250 korun.

A není ti hanba?

Přestože Češi využívají hospodyně čím dál více, jsou stále nedůvěřiví a konzervativní. "Kupování těchto služeb je vnímáno jako určité selhání - většinou ženy, od které se očekává, že bude pečovat o děti, starší rodiče a také o domácnost, a to vše poté, co se vrátí z práce," říká Adéla Souralová, spolutvůrkyně výzkumného projektu brněnské Masarykovy univerzity, kde zkoumali, proč se činnosti, které byly tradičně vykonávány v rámci domácnosti jednotlivými členy rodiny, nyní přesouvají na trh. Agentury se prý proto snaží v klientech vyvolat pocit důvěry a ujistit je, že když si zavolají někoho na výpomoc, neznamená to, že jsou nemehla, nýbrž že si objednávají profesionály v oboru. Ti nejlépe vědí, čím omýt žulu a jaký prostředek použít na vyčištění parket. Proto své zaměstnance pravidelně školí a také prověřují. Hospodyně (majitelé agentur se vymezují vůči termínu uklízečka) procházejí výběrovým řízením - je kontrolován jejich trestní rejstřík, osobnostní rysy, spolehlivost, ale také vzhled a to, zda žena prostě není "šmudla", protože se očekává, že pouze čistá žena s čistým trestním rejstříkem se může postarat o čistotu vaši domácnosti.

Raritou je zatím také ten, kdo si najme na pomoc v domácnosti příslušníka jiné národnosti. Češi jsou k cizincům nedůvěřiví. Výjimkou tak zůstává Karel Gott, který už dlouhá léta zaměstnává filipínské hospodyně.