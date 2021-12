AAA AUTO, které už za pár týdnů začne slavit 30 let, představilo kalendář plný hvězd

Před téměř 30 lety přišel Australan Anthony James Denny do České republiky, aby tu začal podnikat. Z malého obchodníka s ojetinami se díky inovativnímu přístupu stal brzo největší prodejce ojetých automobilů ve střední Evropě známý pod značkou AAA AUTO. Skupina AURES Holdings, která provozuje síť AAA AUTO a Mototechna, ročně prodá až 80 000 automobilů a denně má jen v české nabídce jen více než 12 000 automobilů. K 30. výročí, které oslaví v příštím roce, společnost představila kalendář pro rok 2022, do kterého se nafotily takové osobnosti, jako například tenisové sestry Karolína a Kristýna Plíškovy, MMA zápasníci Karlos Terminátor Vémola a Samuel pirát Krištofič či fotbalisté AC Sparta Praha a FC Slovan Liberec. Všichni společně podpoří formou dobročinné aukce Dětskou dopravní nadaci.

"Když bývalý majitel AAA AUTO začal podnikat, věřil, že dokáže vybudovat něco velikého. Díky skvělému týmu kolegů, kdy mnozí z nich jsou stále součástí naší společnosti, se mu to opravdu povedlo. Jeho výhodou byla odvaha, cit pro podnikání a snaha být vždy napřed před konkurencí. AAA AUTO se od svých začátků za posledních 30 let významně proměnilo. Už to není jen prodejce ojetých automobilů, ale také inovativní a softwarová společnost. Prodáváme automobily nejen v České republice, Polsku a na Slovensku, ale pod značkou Driverama vykupujeme vozy i v Německu. Provozujeme autopůjčovnu a vstoupili jsme na trh i se softwarem pro obchodníky. Přestože poslední dva roky nejsou kvůli pandemii ani trochu jednoduché, díky široké nabídce automobilů se nám teď daří prodávat rekordní množství automobilů," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, kam AAA AUTO a Mototechna patří.

AAA AUTO se letos v rámci příprav na oslavy 30. výročí na trhu rozhodlo spojit všechny známé sportovní tváře, které značku reprezentují, a také zaměstnance skupiny, kteří ve společnosti pracují více než 20 let. S fotografem Ondřejem Pýchou tak nafotila netradiční kalendář na rok 2022. Kalendář byl vyroben jen v omezeném nákladu a jeho hlavním cílem je formou dobročinné dražby prostřednictvím Dětské dopravní nadace podpořit sirotky obětí dopravních nehod. Zájemci budou moci v dražbě na aukro.cz již od 10. prosince vydražit například podepsané foto-obrazy celebrit, jako jsou tenisové sestry Plíškovy, MMA zápasníci a rivalové Karlos Terminátor Vémola a Samuel pirát Krištofič či fotbalisté AC Sparta Praha Andreas Vindheim, Lukáš Juliš a David Moberg Karlsson, hráči FC Slovan Liberec Jan Mikula, Michael Rabušic a Theodor Gebre Selassie, a také bývalé fotbalové legendy Pavel Horváth a Petr Švancara. Sportovci do aukce přidají i osobně podepsané artefakty. Vedle sportovních hvězd se v kalendáři objeví i legendy AAA AUTO jako je zakladatel Anthony James Denny, generální ředitelka Karolína Topolová, provozní ředitel Petr Vaněček či ve společnosti nejdéle pracující zaměstnanci Jakub Theissig, Marek Kejla, Kateřina Snížková a Josef Borovec. Většina osobností do dražby věnuje i další podepsané předměty jako jsou fotbalové míče, rakety nebo dresy.

AAA AUTO, které funguje v České republice, Polsku a na Slovensku pod společností AURES Holdings, prodala letos za 11 měsíců již 80 709 automobilů. Průměrná cena automobilu prodaného v českém AAA AUTO je 282 000 Kč a nejčastěji jde o model Škoda Octavia, Škoda Fabia nebo Volkswagen Passat. Nejžádanější automobily jsou ve variantě kombi, letos překvapivě s dieselovým motorem, s manuální převodovkou a ve stříbro-šedé barvě.