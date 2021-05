AAA AUTO majitelům exkluzivních vozů umožní komisní výkup s platbou předem

Největší středoevropský prodejce ojetých vozů AAA AUTO ročně prodá okolo 80.000 vozů. Stejné množství aut tak musí i vykoupit. Téměř sto procent všech vozů, které vykoupí je převedeno do vlastnictví společnosti. Jsou ale i zákazníci, kteří svá zpravidla neobvyklá nebo drahá auta chtějí prodat za vyšší cenu, než kterou je společnost ochotna v danou chvíli zaplatit a zvolí tzv. komisní prodej.

"Doposud jsme formou komisního prodeje zobchodovali jednotky aut ročně. Například v loňském roce to bylo méně jak 100 aut z celkového počtu téměř sedmdesáti tisíc zobchodovaných vozů," říká Petr Vaněček, provozní ředitel autocenter AAA AUTO. "Zaznamenali jsme ovšem určitou skupinu zákazníků, kteří nám nabízeli povětšině dražší a netypické vozy, u kterých je potenciál rychlého prodeje výrazně menší, než u běžných ojetin a my chceme i těmto zákazníkům vyjít vstříc, proto jsme vytvořili produkt Komise Premium," doplňuje Vaněček.

Komise Premium je na rozdíl od běžného komisního prodeje, kdy vůz i v době prodeje zůstává ve vlastnictví původního majitele a obchodník prodej jen za určitý poplatek zprostředkovává, produktem, kde AAA AUTO vyplatí za nabízený vůz zálohu v hotovosti až do výše 80 % z budoucí kupní ceny. Zákazník tak rychle získá peníze, které může využít například na nákup novějšího auta ještě předtím, než se stávající vůz prodá. Celý proces probíhá tak, že vůz se prodává za klientovu prodejní cenu. Výkupní technik určí a garantuje odkupní cenu v případě, že se vůz neprodá do 25 dnů od uzavření smlouvy. Z této ceny klient získá až 80% v hotovosti ihned po podepsání komisních smluv. Na rozdíl od běžně používaného komisního prodeje u jiných prodejců se AAA AUTO při prodeji vozu novému majiteli stává jeho vlastníkem a je tak schopno poskytnout zákazníkům zcela stejné garance jako u vozů, které od zákazníků rovnou vykoupí. Nespornou výhodou je, že AAA AUTO se kompletně postará o přípravu vozu do prodeje, o jeho inzerci a pochopitelně i o kontakt s potenciálními zájemci o jeho koupi.