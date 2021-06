AAA AUTO po řadě lockdownů nabírá nejvíce v historii, hledá 270 nových zaměstnanců

Více než rok trvající pandemie a řada lockdownů na dlouho ochromila celou Českou republiku. Čtyři týdny po otevření poboček autocenter AAA AUTO v rámci celé skupiny AURES Holdings prodalo rekordních 8500 aut. Kvůli vysokým prodejům a mezinárodní expanzi nyní společnost nabírá nové zaměstnance a v zemích, kde působí, aktuálně nabízí na 270 pracovních pozic. Jde nejen o pozice prodejců, operátorů, specialistů pro prodej finančních produktů nebo administrativních pracovníků, ale také o strategické pozice pro mezinárodní startup Driverama.

"Poslední rok byl velmi náročný pro podnikatele, firmy i psychiku jejich zaměstnanců. Češi se ukázali jako velicí bojovníci a nyní se díky tomu vracíme opět do normálu. Vzhledem k úspěšnému on-line prodeji, díky kterému se nám prodeje nezastavily ani v době lockdownu, můžeme nadále expandovat, a to nejen v Polsku, ale i do západní Evropy právě s on-line prodejem a výkupem automobilů. Potřebujeme proto výrazně posílit v personální oblasti a aktuálně nabízíme na 270 pracovních pozic ve všech zemích, kde působíme," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, která provozuje mezinárodní síť autocenter AAA AUTO.

V rámci skupiny jde momentálně o 183 pozic v České republice, 25 na Slovensku a 62 v Polsku. Jde o pozice od tzv. back office, kam patří účetní a administrativní pracovníci, přes operátory call center, prodejce vozů, zprostředkovatele finančních produktů či pracovníky přípravy vozů k prodeji až po strategické pozice pro nový startup Driverama, on-line platformu pro výkup a prodej ojetých vozů v západní Evropě.

"Již v květnu k nám nastoupilo sto osmdesát nových kolegů, kteří doplní chybějící infrastrukturu v rámci probíhající expanze. V České republice se nám daří obsadit vypsanou pozici v průměru za 22 dní, v Polsku za osmnáct a na Slovensku dokonce za pouhých devět dní," doplnila Topolová. Počet zaměstnanců skupiny by letos měl postupně narůst na zhruba 2700.