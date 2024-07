Aerolinky Delta budou kvůli výpadku chtít po CrowdStriku a Microsoftu odškodné

Americké aerolinky Delta Airlines si najaly advokátní kancelář, která má vymáhat odškodné po společnostech CrowdStrike a Microsoft. V pondělí na to upozornila televizní stanice CNBC. Letecká společnost se potýkala s dopady nedávného globálního výpadku IT systémů několik dní a celkově zrušila více než 6000 letů. To ji podle odhadů může přijít na 350 až 500 milionů USD (8,2 miliardy Kč až 11,7 miliardy Kč), neboť řeší přes 176.000 žádostí o vrácení peněz nebo náhradu. Výpadek 19. července způsobila aktualizace bezpečnostního softwaru firmy CrowdStrike na systémech Windows od Microsoftu.

Deltu má zastupovat advokát David Boies z kanceláře Boies Schiller Flexner, který zastupoval americkou vládu v antimonopolním případu proti společnosti Microsoft nebo pomohl dosáhnout soudního rozhodnutí, které zrušilo zákaz stejnopohlavních sňatků v Kalifornii.

"Zprávu jsme zaznamenali, ale nejsme si vědomi, že by byla podána žaloba a nemáme k tomu žádný další komentář," sdělil mluvčí CrowdStriku agentuře Reuters.

Delta Airlines patřila mezi nejzasaženější společnosti. S dopady výpadku se potýkala ještě o čtyři dny později, v úterý 23. července, kdy musela rušit další stovky letů. "Technologický problém nastal o nejrušnějším letním víkendu, kdy počet našich rezervovaných letů přesáhl 90 procent, což omezilo naši schopnost opětovného ubytování," napsal šéf Delty Ed Bastian klientům.

Microsoft už dříve uvedl, že chybná aktualizace celosvětově zasáhla přibližně 8,5 milionu zařízení se systémem Windows. "Společnost Delta má značný počet aplikací používajících tento systém, zejména jeden z našich nástrojů pro sledování posádek byl ovlivněn a nebyl schopen efektivně zpracovat nebývalé množství změn vyvolaných výpadkem systému," dodal Bastian.

Podle CNBC bude Delta chtít finanční kompenzaci i po Microsoftu, který důsledně trvá na tom, že výpadek způsobila chyba třetí strany, což je v tomto kontextu CrowdStrike.

Výpadek 19. července výrazně zasáhl leteckou dopravu. Letecké společnosti jen první den zrušily přes 2200 letů. Problémy se vedle Německa, Austrálie, Británie, Španělska, Norska nebo Francie objevily i na pražském Letišti Václava Havla. Vysílání byly nuceny přerušit některé televizní stanice v Británii, Spojených státech či Austrálii, včetně MTV, Sky News nebo australské mutace ABC. Problémy měly i některé banky nebo systémy londýnské burzy. Zasažen byl i zdravotní systém v Británii nebo Německu. Český řetězec lékáren BENU přerušil provoz, který se mu podařilo obnovit až za dva dny. Zasaženy byly v Česku také pojišťovny Generali a Allianz.