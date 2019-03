Aerolinky nepředložily pobrexitový plán, sázejí na jeho odklad

Přední letecké společnosti včetně IAG, vlastníka British Airways, a Iberie, dosud nepředložily plány, jak hodlají splňovat vlastnická pravidla Evropské unie v případě, že Británie opustí unii bez dohody. V rozhovoru s listem Financial Times to uvedla eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulcová. Tyto podniky podle ní sázejí na to, že k brexitu nedojde v původním termínu, a tedy za několik dní.

Pokud Británie opustí unii bez dohody, EU aerolinkám poskytne dvoutýdenní odklad pro přeložení plánů. Poté jim hrozí, že jim budou odňata jejich letová práva. K tomu, aby mohla letadla volně létat v rámci EU, podle pravidel unie tam musí sídlit většina akcionářů letecké společnosti. V případě IAG, na níž mají podíl 22 procent Qatar Airways, to tak není a firma dosud nevysvětlila, jak hodlá regulím vyhovět.

Společnost IAG uvedla, že EU i Británie uváděly, že lety budou pokračovat, i kdyby došlo k brexitu bez dohody. Firma je nicméně přesvědčena, že pravidla EU po odchodu Británie splní.

Bulcová se obává, že brexit bez dohody přinese do lodní i letecké přepravy nepředvídatelné události jak pro cestující, tak pro náklad a že potrvá dlouho, než se zaměstnanci nové situaci přizpůsobí.