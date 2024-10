Affiliate a Reseller: dva pojmy, za kterými se skrývá jednoduchá cesta k výdělkům

Přivydělávat se dá na internetu různě. Těžko však najdete jednodušší způsob než partnerské programy, které vám dokáží za poměrně málo práce přinést slušný výdělek. Nejčastěji využívané programy jsou Affiliate a Reseller, o kterých vám teď prozradíme víc.

V tomto článku se dozvíte:

● co je Affiliate program

● v čem se Affiliate liší od Reseller programů

● za co typicky tyto programy odměňují

● který se více hodí právě pro vás

Affiliate - peníze za doporučení

Affiliate marketing tu byl snad odjakživa. Ve zkratce jej lze popsat jako získávání provize za propagaci produktů nebo služeb někoho jiného. A dnes vám k tomu stačí mít webovou stránku.

Affiliate programy fungují jednoduše tak, že do svého obsahu zakomponujete odkaz s doporučeným produktem nebo službou a když je přes něj uskutečněn prodej, získáte provizi.

Moderní online nástroje umí přesně určit, z kterého kanálu zákazník zavítal do partnerského e-shopu a affiliate program tak dokáže efektivně ocenit každý web, který přináší poptávku.

Jak můžete vydělávat

Určitě jste už někdy zaslechli výraz "content is king" (obsah je král). Platí to i v případě affiliate marketingu - jeho nejčastější formou je zmínka o produktu v online článku nebo na blogu.

Poslední dobou také stoupá obliba affiliate na sociálních sítích nebo v newsletterech. Například na TikToku může influencer propojit svůj profil s vlastním Amazon e-shopem a přidat tam produkty, o kterých mluví ve videích.

Systémy odměňování jsou různorodé. Nejčastější (a asi i nejférovější) způsob odměny je platba za prodej - tedy fixní procento z každého prodeje, který partnerovi přinesl odkaz na vašem webu.

Existují však i odměny za stažení aplikace nebo kliknutí na odkaz (bez nutnosti nákupu), případně modely připomínající spíše influencerskou spolupráci, kdy jsou partneři placeni za zmínku o produktu v příspěvku nebo příběhu.

A kolik si můžete jako affiliate vydělat? V tom hraje významnou roli velikost vašeho publika.

TIP: Pohybujete se v IT? Staňte se affiliate Webglobe a sbírejte provize za doporučení našeho cenami ověnčeného webhostingu.

Reseller - zprostředkovaný prodej

Další úrovní affiliate spolupráce je reseller program. Jedná se o další krok, který vám kromě odkazu na služby partnera umožní také jejich přidání do vaší vlastní nabídky pro ještě kreativnější a efektivnější online podnikání.

V praxi to znamená, že se stanete partnerem nějaké firmy a budete přeprodávat její produkty nebo služby pod její nebo svou vlastní značkou (tzv. white label).

Například marketingové firmy si často koupí server od poskytovatele webhostingu, a k němu pak přibalí vlastní produkty (např. SEO analýzu, copywriterské či grafické služby) a svým zákazníkům je prodají v jednom balíčku, který si složí a nacení podle sebe.

TIP: Staňte se partnery Webglobe a získejte slevu. Nakupujte přes nás domény, webhosting a virtuální servery s velkoobchodní slevou. Čím více prodáte, tím větší slevu získáte.

Způsob započítávání odměn se opět liší v závislosti na jednotlivých partnerech. Reseller vám ovšem nabízí větší flexibilitu a možnost nejen odkazovat na cizí produkty, ale vhodně jimi doplňovat i ty vlastní.

Affiliate nebo reseller - který vám padne lépe?

Každý ze zmíněných programů má svá specifika. Ve zkratce se dá říci, že affiliate je vstupní branou do světa jednoduchého přivýdělku pomocí online odkazů, zatímco reseller program je už pokročilejší nástavbou.

Jako reseller toho máte více na starosti, protože zákazníci nakupují přímo u vás. Na druhou stranu jsou reseller programy často štědřejší a nabízejí příležitost k pravidelnému výdělku, který roste s tím, kolik produktů prodáte.

Výhra pro všechny

Webová doporučení (affiliate) nebo zprostředkovaný prodej (reseller) jsou dokonalým příkladem transakce, ze které těží obě strany.

Pokud tedy máte webovou stránku, která je svou návštěvností zajímavá pro affiliate odkazy nebo cítíte, že by zprostředkovaný prodej pomohl vašemu byznysu, rozhodně neváhejte.

Je to jednoduché, nic vás to nestojí a už za pár týdnů vám to může přinášet zajímavé zisky.