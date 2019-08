Air Canada musí zaplatit odškodné za opomíjení francouzštiny

Letecká společnost Air Canada prohrála soudní spor, v němž čelila obvinění z opomíjení francouzštiny. Obvinil ji z toho francouzsky hovořící pár z Ontaria, který vysoudil jako odškodné 21 tisíc kanadských dolarů (372 tisíc korun). Soudce aeroliniím také nařídil, že musí manželům Michelovi a Lyndě Thibodeauovým poslat dopis s omluvou za porušení jejich jazykových práv. Francouzština je vedle angličtiny v Kanadě oficiálním jazykem.

Thibodeauovi zažalovali aerolinky v roce 2016 za porušení zákona o bilingvismu a dokazovali to 22 stížnostmi. Například jim vadilo, že na sponě bezpečnostního pásu na sedadlech je vyryto jenom slovo lift - zvedni, nikoli jeho francouzský ekvivalent. A také je prý chybné, že pod slovy jako exit jsou francouzské ekvivalenty menším písmem než anglické výrazy. Mezi stížnostmi bylo i to, že ohlášení letu do Montrealu, kam manželé letěli, bylo v angličtině mnohem podrobnější než ve francouzštině.

"Air Canada systematicky porušuje jazyková práva frankofonních občanů," uvedla dvojice ve shrnutí svých stížností.

Soudce v Ottawě souhlasil s tím, že letecká společnost "nedostála svým lingvistickým povinnostem". Air Canada se hájila tvrzením, že Thibodeauovi interpretují požadavky na jazykovou vyváženost příliš striktně.

Kanadský jazykový zákon požaduje, aby postavení angličtiny a francouzštiny bylo naprosto rovnocenné.

Michel Thibodeau v rozhovoru s kanadskou stanicí CBC řekl, že je se soudním rozhodnutím spokojen. Doufá prý, že Air Canada situaci napraví.

Francouzština je v Kanadě rodným jazykem asi pětiny z jejích 37 milionů občanů. Nejvíce jich žije v provincii Quebec.