Akce Hýbeme se hezky česky zná vítěze i budoucnost

Desetitisíce dětí dostanou od společnosti PENNY MARKET v projektu Hýbeme se hezky česky finanční podporu ve výši bezmála čtyř milionů korun. Takřka milion a čtyři sta tisíc hlasujících na jednotlivých prodejnách rozhodl o tom, kteří ze 455 finalistů obdrží podporu 15 tisíc korun.

Projekt HÝBEME SE HEZKY ČESKY odstartoval maloobchodní řetězec PENNY MARKET v dubnu letošního roku. Jeho cílem je podpořit dětský sport po celé zemi. V průběhu června vybrala veřejnost hlasováním na internetu finalisty ve 150 mikroregionech, do kterých byla v rámci projektu Česká republika rozdělena.

V průběhu září pak nakupující hlasovali na samotných prodejnách o pořadí týmů na stupních vítězů.

"Byli jsme překvapeni, kolik lidí v jednotlivých fázích hlasovalo. I přímo na prodejnách dal svůj hlas některému z týmů prakticky každý pátý nakupující. Hned 14 z nich dostalo hlas od více než osmi tisíc lidí. Potvrdilo se nám tak, že jdeme správnou cestou, a že lidé chtějí dětský sport podporovat," okomentoval závěrečnou fázi projektu Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY a dodává: "Spojením s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů se nám podařilo projektem oslovit i týmy v nejmenších městech a obcích, a naplnilo se tak to, co bylo naším cílem. Podpořit děti po celé zemi."

Nyní se 455 týmů, jejichž seznam je zveřejněn na www.hybemesehezkycesky.cz, může těšit nejen na finanční odměnu, ale i na materiální podporu: skoro milion a čtyři sta tisíc hlasujících na jednotlivých prodejnách rozhodl o tom, kdo ze 455 finalistů obdrží podporu 15 tisíc korun. Ostatní týmy získají za účast ve finále příspěvek ve výši 5000 korun.

"Ohlas a reakce ze stovek našich jednot a jednotlivých sportovních týmů byl od začátku nad očekávání. Důležité je, že se podařilo pomoci i těm dětem, které se věnují sportům, které nejsou tak populární a rozšířené, jako jsou fotbal nebo florbal. Vždyť se podpory dočkaly děti hrající stolní tenis, cheerleaders, děti, které se věnují gymnastice, atletice, ale hlavně všestrannosti, která bývá v nesokolském prostředí často přehlížena. To je to, co je na tomto projektu unikátní," říká Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK, připomíná: "Děti ve školách potřebovaly po dlouhém lockdownu nějaký podnět, a právě tento projekt byl takovým impulsem, jak je motivovat k návratu ke sportu. Pro nás je důležité vytvářet podmínky pro pohybové aktivity přímo ve školách, které děti navštěvují, protože je přirozené a logické, aby sportovaly tam, kde se vzdělávají a mají své kamarády. Pomáhá to jejich všestrannému rozvoji a usnadňuje život rodičům, kteří vědí, že je o děti postaráno po skončení výuky a nemusí s nimi jezdit do sportovních klubů mimo školu."

Do Projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY se přihlásilo více než 1100 sportovních týmů z celé České republiky. Mezi těmi, které uspěly v závěrečném hlasování, byly i basketbalistky TJ Sokol Pečky, klubu, kde se historie basketbalu začala psát už před 50 lety a dnes v něm sportuje ve třech kategoriích více než 80 dětí.

"Pro nás je každá taková pomoc důležitá. Jezdíme po zápasech po celé republice, doprava nebo případné ubytování je jednou z největších položek našeho klubu, ale finance potřebujeme třeba i na rozhodčí na naše domácí zápasy. Právě se chystáme pořídit nové dresy, takže 15 tisíc korun nám zaplatí polovinu této částky," říká Jiří Katrnoška, který stál u zrodu ženského a žákovského basketbalu v Pečkách. Trenérka Kateřina Nováková doplňuje: "Hýbeme se hezky česky je skvělý projekt, ale nejdůležitější je vždy podpora rodičů. Už od nejmenších se snažíme u dětí budovat nejen správnou techniku sportu, ale i správné návyky chování v kolektivu, a tak dále. Sport jim totiž do budoucna dává mnohem víc než jen pohyb."

Mezi oceněnými jsou i Zajíci Libochovice, florbalový tým při ZŠ Jana Evangelisty Purkyně v Libochovicích. "Snažíme se, aby děti měly to, co pro nás bylo v dětství přirozené - každodenní pohyb a kamarády okolo sebe. Snažíme se vytvářet podmínky, aby neseděly jen u počítačů nebo si nehrály jen na mobilech. Díky spolupráci se Sokolem, který nám poskytuje zázemí, má více než 500 dětí z naší školy, ale i okolí možnost se rozvíjet, být s kamarády, učit se komunikovat, najít si své místo v partě. K tomu je sport, a je jedno jaký, ideální. Pro nás je jakákoliv podpora důležitá. Děti to motivuje. S nadsázkou řečeno, když jim nabídnu bonbon nebo sušenku, kterých mají doma plné šuplíky, tak se mohou doslova přetrhnout. Jsou soutěživé a hravé a to jim ani dnešní doba a moderní technika nemohou vzít," popisuje učitel a trenér Jan Fictum.

V současné době týmy postupně dostávají finanční i materiální podporu v rámci HÝBEME SE HEZKY ČESKY 2021. A už nyní se začíná připravovat následující ročník. "Sami jsme byli zvědavi, jaká bude reakce, protože jsme celý projekt spustili impulsivně na základě aktuální situace. Překvapilo nás, jak pozitivní reakce vyvolal, a ukázalo se, že dětský sport potřebuje dlouhodobou podporu. Budeme tedy pokračovat i v příštím roce a už nyní připravujeme, jak projekt vylepšit, jak podpořit ještě více dětí a jak jich ke zdravému pohybu a setkávání s kamarády přivést co nejvíc," nastiňuje Vít Vojtěch.