Akcie v Číně za sebou mají nejlepší týden od roku 2008, v Hongkongu od roku 1998

Akcie v pevninské Číně za sebou mají nejlepší týden od globální finanční krize v roce 2008, jejich hlavní index přidal více než 15 procent. Akcie v Hongkongu pak zaznamenaly nejsilnější týdenní růst od roku 1998. K příznivému vývoji přispívají zejména opatření na podporu čínské ekonomiky. Analytici se navíc domnívají, že růst není zdaleka u konce.

Index CSI 300, který zahrnuje největší firmy na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, za dnešek zpevnil o 4,47 procenta a uzavřel na 3703,68 bodu. Za celý týden má k dobru 15,7 procenta. Index Hang Seng, což je hlavní ukazatel vývoje na akciovém trhu v Hongkongu, dnes vykázal růst o 3,55 procenta na 20.632,30 bodu. Zisk za celý týden pak dosahuje 13 procent.

"Na základě historického ocenění se domníváme, že čínské akcie mohou vykázat růst o dalších 20 procent," řekl analytik společnosti Invesco Asset Management David Chao. Dvacetiprocentní růst by tedy byl ještě nad rámec vysokých zisků z tohoto týdne.

Čínská centrální banka dnes snížila úrokové sazby a posílila likviditu bankovního systému. Peking přijal sérii opatření na podporu ekonomiky, neboť hrozí, že hospodářský růst letos nedosáhne zhruba pěti procent, jak si dala za cíl vláda.

Miliardář David Tepper po prostudování podpůrných opatření řekl, že kupuje prakticky všechno, co na čínském akciovém trhu koupit může. "Myslel jsem si, že to, co minulý týden udělala americká centrální banka (Fed), v Číně povede k uvolnění měnové politiky. To jsem ale nevěděl, že vytáhnou takhle velké zbraně," řekl Tepper v rozhovoru na CNBC.

Fed minulý týden snížil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu do pásma 4,75 až 5,00 procenta, což byla pro část analytiků překvapivě výrazná změna. Fed až do tohoto měsíce držel základní sazbu na maximu od roku 2001.

Čínská centrální banka dnes také o 50 bazických bodů snížila objem povinných minimálních rezerv, což je objem hotovosti, kterou banky musejí držet jako rezervu. Tím se uvolní zhruba bilion jüanů (asi 3,2 bilionu Kč). Zároveň s tímto opatřením centrální banka snížila sedmidenní repo sazbu o 0,2 procentního bodu na 1,50 procenta.

Hodnota čínského akciového trhu se nyní pohybuje kolem 8,9 bilionu dolarů (zhruba 200 bilionů Kč). Za poslední téměř čtyři roky index CSI 300 oslaboval, což jej zařadilo mezi akciové indikátory s nejhorším výkonem ve světě. To by se teď podle části analytiků mohlo změnit.

Čerstvá statistika ukázala, že zisky průmyslových podniků v srpnu meziročně klesly o 17,8 procenta. V červenci vykázaly meziroční nárůst o 4,1 procenta.

Opatření na podporu hospodářského růstu v Číně mají pozitivní dopady i na některé další trhy v regionu. Hlavní index japonských akcií Nikkei 225 si za dnešek připsal 2,32 procenta a obchodování uzavřel na 39.829,56 bodu. Ale například v Austrálii akcie zpevnily pouze nepatrně a v Jižní Koreji oslabily.