Akcie v USA přes Vánoce prudce oslabily, ztrácel i dolar

Akcie ve Spojených státech na Štědrý den pokračovaly v masivním výprodeji, všechny tři hlavní indexy odepsaly více než dvě procenta. Ministr financí Steven Mnuchin kvůli situaci telefonoval šéfům největších bank v USA a jednal i s finančními regulátory. Na devizových trzích ztrácel dolar, na který mají vliv zejména obavy kolem dalšího financování vlády.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti klíčových firem v USA, odepsal 2,91 procenta a zkrácenou obchodní seanci uzavřel na 21.792,20 bodu. Širší index S&P 500 ztratil 2,71 procenta na 2351,10 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite vykázal propad o 2,21 procenta na 6192,91 bodu.

Index S&P 500 už z maxima, kterého dosáhl 20. září, klesl o 19,8 procenta. To znamená, že je blízko takzvaného medvědího trhu, do něhož vstupuje po propadu o 20 procent z posledního dosaženého maxima. Medvědí trh je takový, kdy ceny vykazují dlouhodobý pokles.

Investoři také nelibě nesou fakt, že politici se v USA nedokázali dohodnout na dalším financování vlády. To znamená, že některé vládní úřady nyní fungují v provizorním režimu, dokud se situace nevyřeší. Tu zkomplikoval požadavek prezidenta Donalda Trumpa zahrnout do rozpočtu peníze na stavbu zdi na hranici s Mexikem.

"Trh má obavy z toho, co se děje ve Washingtonu," poznamenal analytik společnosti UBS Global Wealth Management Vinay Pande. K propadu cen akcií podle analytiků přispěly i zprávy, že Trump znovu ostře kritizoval šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella a že by ho rád odvolal z funkce. To ale Trump prostřednictvím ministra Mnuchina popřel. Podle ministra si Trump ani nemyslí, že je v jeho pravomoci šéfa Fedu odvolat.

Na devizových trzích ztrácel dolar, na který doléhají zejména okolnosti kolem financování vlády. Velkou neznámou je nyní to, jak dlouho současný stav potrvá. Část obchodníků také poukazuje na zvyšování úrokových sazeb a na jejich další výhled. Fed minulý týden počtvrté v tomto roce zvýšil základní úrok a naznačil, že ve zvyšování sazeb hodlá pokračovat i příští rok.

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, v pondělí odepsal 0,46 procenta na 96,511 bodu. Klesá z maxima za rok a půl, na němž se ocitl 14. prosince a které činilo 97,711 bodu.