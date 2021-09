Amazing Places spouštějí nový web a rezervační systém

Investice do rozšíření uživatelského komfortu a další rozvoj projektu. Nový web Amazing Places nabízí svým klientům nejen inspiraci na ubytování na netradičních místech České republiky, ale nově také možnost si vybrané místo k ubytování rovnou rezervovat.

"Přirozený a očekávaný vývoj. Přesně to pro mne start rezervačního systému znamená. Amazing Places dospěly a uživatelsky příjemné on-line prostředí už není pouze ve znamení zrychleného vyhledání, které nový optimalizovaný web našim klientům přináší, ale právě i v jeho plnohodnotném propojení s možností okamžité rezervace," komentuje investici do rozvoje Petr Kotík, zakladatel projektu Amazing Places.

Přes sedm milionů korun vložených do rozvoje webu spolu s realizací rezervačního systému je odezvou na potřeby trhu a reakcí na zvýšenou poptávku. Autorem podoby webu AmazingPlaces.cz je visual designer z pražského kreativního studia Molekula Jan Kolář, který je od začátku autorem kompletní vizuální identity Amazing Places.

"Když jsme vytvářeli novou identitu pro Amazing Places, soustředili jsme se na to, aby byla sama o sobě výrazná, a přesto umožňovala vyniknout jednotlivým místům s jejich unikátností. Tento balanc se samozřejmě promítl i do designu a celkové stavby nového webu, který je více magazínem a méně klasickou webovou stránkou. Výraznou typografii, zajímavé layouty a kontrastní prvky doplňuje množství volného prostoru a čistý design, aby vynikl obsah a aby se v něm návštěvník snadno orientoval. Výsledkem je vizuálně bohatý a přehledný design, který umožňuje se zcela ponořit do hledání toho pravého místa, nasát jeho jedinečnou atmosféru, anebo se nechat unášet na vlně inspirace bez ohledu na to, jestli použijete telefon, nebo notebook," vysvětluje celkové vizuální pojetí jeho autor Jan Kolář ze studia Molekula.

Za celým softwarovým vývojem stojí tým české společnosti Mevris Group, která provozuje i významný hotelový systém Better Hotel.

"Rezervační portál pro Amazing Places byl pro nás zatím největší výzva, v níž jsme mohli naplno využít našich zkušeností s vývojem rezervačních systémů. Kromě samotných on-line rezervací systém nabízí také klientskou zónu s možností ukládání oblíbených míst, kreditový systém s digitalizací pobytových voucherů, objednání pojištění proti stornu a mnoho dalšího. Výsledkem dvouleté práce je špičkový rezervační portál, který si klade jediný cíl; zjednodušit lidem cestu do kouzelných míst. Z nového portálu máme velkou radost a věříme, že stejnou radost přinese i svým uživatelům, objevitelům "amazing places" u nás i v zahraničí," říká Martin Blažek, zakladatel společnosti Mevris Group.

Rezervační systém je jedna z priorit nadcházející marketingové podpory i plánované podzimní kampaně Amazing Places, jejíž součástí bude také nová reklama v čele s Veronikou Arichteva.

O projektu Amazing Places

Cestovatelský lovebrand založil Petr Kotík v roce 2014. Na webu, sociálních sítích a od letošního roku rovněž v rámci tištěného čtvrtletníku Amazing Magazin nabízí projekt Amazing Places inspiraci na ubytování na desítkách kouzelných míst od romantických chalup, útulných roubenek, mlýnů a statků až po výjimečné apartmány a hotely.