Americké indexy Dow Jones a S&P 500 uzavřely na nových rekordech

Americké akcie na počátku nového týdne posílily a index Dow Jones poprvé překonal hranici 43.000 bodů. Na rekordu uzavřel i index S&P 500. Investoři před týdnem plným firemních výsledků hospodaření a důležitých statistických údajů nakupovali hlavně technologické akcie.

Index Dow Jones vzrostl o 201,36 bodu, tedy 0,47 procenta, na 43.065,22 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stoupl o 44,82 bodu, neboli 0,77 procenta, na 4859,85 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 159,75 bodu, čili 0,87 procenta, na 18.502,69 bodu.

Blížící se záplava hospodářských výsledků amerických firem pomůže investorům posoudit stav americké ekonomiky a to, zda ocenění společností na akciovém trhu není příliš vysoké. Statistické údaje pak naznačí, jak hodně bude centrální banka USA (Fed) do konce letošního roku snižovat úrokové sazby.

K růstu dnes pomohly hlavně výrobci čipů v čele se společností Nvidia. Posílily také akcie firem Apple a Microsoft. Zisky indexu Dow Jones však brzdil pokles akcií firmy Caterpillar po snížení jejich hodnocení jednou z makléřských společností a akcií výrobce letadel Boeing, který v pátek oznámil, že ve třetím čtvrtletí čeká vyšší ztrátu. Kvůli nižším cenám ropy oslabily i energetické společnosti.

"Přetrvává přesvědčení, že ekonomika se nadále pohybuje dopředu, i když pomalu, a optimismus, že výsledky za třetí čtvrtletí budou dobré a pravděpodobně lepší, než se očekávalo," řekl analytik firmy Dakota Wealth Management Robert Pavlik.

Na rekordu zavřely indexy S&P 500 a Dow Jones již v pátek díky příznivým výsledkům hospodaření bank. Ty posílily naději, že výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí by mohly být solidní a akcie by tak mohly pokračovat v silném růstu. Tento týden by mělo zveřejnit výsledky hospodaření 41 firem z indexu S&P 500. Analytici očekávají, že zisk firem z indexu S&P za třetí čtvrtletí stoupl o 4,9 procenta.

Investoři budou nadále sledovat také důležité statistické údaje. Zejména to budou údaje o zářijových tržbách v maloobchodu, které naznačí jak to vypadá s finančním zdravím amerických spotřebitelů, napsala agentura Reuters.

Americký dolar dnes posílil. Pokračoval tak v růstu trvajícím už několik týdnů, který vyvolaly statistické údaje. Ty podpořily očekávání, že Fed bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, avšak pomalejším tempem.

Prezident pobočky Fedu v Minneapolisu Neel Kashkari dnes navíc uvedl, že se v tuto chvíli zdá pravděpodobné, že Fed v příštích čtvrtletích bude pokračovat v dalším mírném snížení základní úrokové sazby, aby udržel nízkou nezaměstnanost a inflaci.

Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, vzrostl o 0,3 procenta na 103,23 bodu. Euro vůči dolaru kleslo o 0,3 procenta na 1,0909 USD. Dolar k jenu stoupl o 0,5 procenta na 149,76 JPY. Euro vůči jenu posílilo o 0,1 procenta na 163,30 JPY.