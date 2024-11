Americký bombardér B-21 Raider je takřka neviditelný díky technologii stealth

V prosinci 2022 americká armáda a zbrojovka Northrop Grumman představily na slavnostním ceremoniálu první nový americký bombardér za více než tři desetiletí. Letoun B-21 Raider je schopen nést konvenční i jaderné zbraně a je vybaven mimo jiné technologií stealth, která umožňuje unikat pozornosti radarů. První veřejný let "neviditelného" bombardéru Northrop Grumman B-21 Raider se konal loni 10. listopadu.

Americké letectvo při představení letounu uvedlo, že hodlá koupit minimálně sto letounů B-21 Raider. Nahradit jimi chce bombardéry B-1 Lancer a B-2 Spirit. Kromě společnosti Northrop Grumman se na vývoji a výrobě přísně utajovaného letadla podílelo dalších 400 firem ze 40 amerických států. Odborníci cenu letadla odhadují na až 750 milionů dolarů (17,4 miliardy Kč), oficiálně ale cena zveřejněna nebyla.

"Není to jen další letadlo. Je to ztělesnění amerického odhodlání bránit republiku, kterou všichni milujeme," prohlásil v prosinci 2022 ministr obrany USA Lloyd Austin. Upozornil především na to, že nový bombardér využívá nejnovější poznatky v oblasti technologií, které umožňují unikat pozornosti radarů. "I ty nejvíce sofistikované systémy protivzdušné obrany budou mít problém B-21 na nebi odhalit," řekl.

Agentura AP při představení letounu napsala, že nový bombardér je součástí reakce Pentagonu na rostoucí obavy z budoucího konfliktu s Čínou. USA se proto snaží modernizovat takzvanou jadernou triádu, kterou tvoří prostředky pro dopravení jaderné zbraně na místo určení - strategické bombardéry, mezikontinentální balistické rakety a balistické rakety odpalované z ponorek, uvedla AP.