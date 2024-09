Analytici: Cena zlata, která letos překonává rekordy, zřejmě dále poroste

Cena zlata, která letos překonává dosavadní rekordy, podle analytiků v příštích měsících zřejmě dále poroste. Důvodem je především snižování úrokových sazeb, špatná geopolitická situace či poptávka centrálních bank, shodli se. Od začátku roku cena zlata vzrostla o více než 20 procent. Zlato se pohybuje několik týdnů na hraně historického rekordu nad úrovní 2500 dolarů za unci.

"Rok 2024 zlato začalo na úrovni lehce nad 2000 dolarů za trojskou unci, od té doby je však v jasném růstovém trendu. Málokdo ale čekal, že zlato dokonce překoná hodnotu 2500 dolarů. Aktuální historické maximum je 2531,7 USD za trojskou unci. I tato hodnota se však může velmi brzy otřást," řekl ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Zlato profituje z očekávaného poklesu úrokových sazeb americké centrální banky Fed a dalších důležitých centrálních bank, doplnil analytik XTB Jiří Tyleček. Zároveň zpomalují velké globální ekonomiky, což zvyšuje riziko a rozkolísanost na finančních trzích. Zlatu jako bezpečnému přístavu se obvykle v podobných podmínkách daří.

Zlato má dobré předpoklady k dalšímu postupu vzhůru, souhlasil analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Momentálně vidí zdroj růstu v chystaném poklesu úrokových sazeb, respektive dluhopisových výnosů v západních ekonomikách. Během roku jeho cenu táhla poptávka centrálních bank. Domnívá se, že ze strany rozvíjejících se ekonomik se upevňuje dlouhodobější snaha snížit závislost na dolaru, jejímž důsledkem jsou i větší nákupy zlata do rezerv.

Vypadá to, že cena zlata na konci roku ještě překoná současná maxima, může se dostat k 2700 dolarů za troyskou unci, uvedl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Možné snížení sazeb Fedu o půl procentního bodu by podle něj byla další velká vzpruha pro zlato. Významný vliv budou mít také prezidentské volby v USA, sdělil.

Dlouhodobý cyklus zlata má dál růstový směr, míní i spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy Roman Pilíšek. Posun k pásmu 2700 až 2800 USD do konce roku je podle něj pravděpodobný. Nicméně některé technické i cyklické ukazatele nevylučuji na podzim rychlou korekci ceny k hodnotě 2300 USD, uvedl. Rozhodnutí americké centrální banky o výši úrokových sazeb nebo prezidentské volby v USA mohou významněji ovlivnit cenu zlata, podotkl.

Agresivní pád úrokových sazeb by měl zlato podpořit, uvedl Lajsek. Zlato je podle něj navíc známé tím, že mu geopolitické napětí "hraje do karet", protože investice do něj jsou považovány za bezpečné. Aktuální konflikty na Ukrajině a Blízkém východě jsou tak jen "vodou na jeho mlýn", sdělil Lajsek. "Benzín do ohně může způsobit případné zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Ten sice hlásá, že oba konflikty ihned ukončí, otázkou však je za jakou cenu a s jakými důsledky," dodal.