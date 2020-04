Apple a Google tvrdí, že jejich sledování nákazy zaručí soukromí

Technologičtí giganti Apple a Google v pátek oznámili, že k boji proti koronaviru chtějí společně využívat uživatelská data z telefonů se systémy Android a iOS k vytvoření platformy, díky které budou ostatní uživatelé varováni před možným kontaktem s nakaženou osobou. Podobné projekty vyvolávají otázky o ochraně osobních údajů, Apple s Googlem ale slibují, že soukromí bude zaručeno. Podle Americké unie občanských práv se zdá, že projekt se snaží největším rizikům v oblasti ochrany soukromí předejít. Prezident USA Donald Trump přesto chce prověřit, zda platforma neporuší osobní svobody.

"Je to velmi zajímavé, ale mnoho lidí se toho obává kvůli dodržení osobních svobod," řekl podle agentury Reuters Trump o společném projektu firem Apple a Google. "Podíváme se na to, velmi důrazně se na to podíváme," dodal.

"Společnosti Apple a Google oznámily takový přístup, který jak se zdá, zmírňuje ta nejhorší ohrožení soukromí a rizika centralizace," prohlásila Jennifer Granicková z Americké unie občanských práv (ACLU).

Apple s Googlem ujišťují, že jejich varovný systém bude založen na dobrovolné účasti, že všechna odeslaná data budou anonymizována a že platforma nebude sbírat informace o poloze uživatelů na základě GPS. "Soukromí uživatelů a jejich bezpečí je středobodem návrhu," uvádějí obě firmy v prohlášení.

Systém bude fungovat tak, že si telefony, jejichž majitelé vydají souhlas s účastí na projektu, při blízkém kontaktu vymění pomocí rozhraní bluetooth základní informace. Ty budou anonymizované a identitu uživatelů nebudou znát ani Google s Applem. Pokud se u některého z uživatelů nákaza koronavirem potvrdí, dostanou lidé, kteří s infikovaným přišli do kontaktu, upozornění s výzvou, aby zůstali v izolaci.

Služba bude dostupná přes aplikaci

Google a Apple uvedly, že technologii začaly vyvíjet před 14 dny a dostupná by mohla být v půli května. To následně umožní zdravotnickým úřadům a organizacím vytvořit oficiální aplikaci, kterou si uživatelé do telefonu stáhnou.

V nadcházejících měsících pak chtějí obě společnosti vyvinout robustnější bluetoothovou platformu, která se nebude soustředit jen na zmíněné oficiální aplikace úřadů a zdravotních institucí, ale umožní zapojení širší veřejnosti.

Apple s Googlem v prohlášení opakovaně zdůraznily, že budou dbát na ochranu soukromí a na otevřenost celého projektu. "Zveřejníme všechny informace o naší práci, aby to ostatní mohli podrobit analýze," tvrdí společnosti.

Z průzkumů veřejného mínění společnosti Oliver Wyman Forum z konce března vyplývá, že Američané se obávají poskytovat osobní data z telefonů. Zhruba 54 procent Američanů je sice ochotno zveřejnit zdravotní data, pokud to bude v zájmu ochrany veřejného zdraví, nechtějí je ale dávat vládám a úřadům, ale spíše Světové zdravotnické organizace (WHO) či americkému Středisku pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Podobné projekty jako ten od společností Google a Apple připravují i jiné firmy či státy, mimo jiné Jižní Korea, Čína, Británie, Německo, Itálie nebo Česko, připomenula agentura AP. V Česku se projekt jmenuje chytrá karanténa a příslušná aplikace bude k dispozici po Velikonocích. Její součástí je i projekt mapové aplikace Mapy.cz od společnosti Seznam.cz. Tato mapová aplikace uživatele informuje o místech, kde se mohli dostat do kontaktu s nakaženými. Česká vláda chytrou karanténu považuje za klíčový krok k postupnému uvolňování izolačních opatření.