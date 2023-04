Armex Energy plošně snižuje ceny domácnostem. Ty ušetří až 13 tisíc za rok

Dodavatel elektřiny a zemního plynu ARMEX ENERGY, který letos oslaví 18 let od svého založení, začal plošně nabízet snížení cen energií svým zákazníkům a nízké ceny nabízí i nově příchozím.

Ceny energií na světových burzách po mírné zimě klesají a profitovat z toho mohou i čeští zákazníci. První dodavatelé již nabízí tarify pod cenovými stropy, které jsou určené i stávajícím zákazníkům. "Tak, jak jsme dříve našim zákazníkům z řad domácností slíbili, nabízíme nyní díky příznivé situaci na energetickém trhu mimořádnou možnost snížení cen za energie pod úroveň státem zastropovaných cen," uvádí David Otoupalík, člen dozorčí rady ARMEX ENERGY, a dodává: "Chceme, aby naši zákazníci mohli využít nižších cen co nejdříve a proto jim v současné době zasíláme návod, jak na nižší ceny přejít tak, aby byly platné již od 1. 5. 2023.”

Kromě toho společnost vyzývá své zákazníky, aby se podívali na svá další odběrná místa, která mají u jiných dodavatelů a zvážili jejich přepsání na ARMEX ENERGY.

"Denně se na nás a naše obchodní konzultanty obrací desítky zákazníků a zjišťují, zda naše nabídka na nižší ceny platí i pro jiná odběrná místa. Jsme rádi, že jim v tomto směru můžeme dát dobrou zprávu, jelikož jsme se rozhodli skutečně k plošnému snížení cen za energie pro všechny, kteří o ně projeví zájem" doplňuje David Otoupalík.

Na příkladu domácnosti topící plynem s roční spotřebou 15 MWh pak ARMEX ENERGY uvádí, že s novou cenou může zákazník ušetřit až 10 000 Kč s DPH za rok vůči zastropovaným cenám. Domácnost, která elektřinou pouze svítí a její roční spotřeba je 3 MWh, ušetří přibližně 1 500 Kč, zatímco zákazníci využívající elektřinu i k ohřevu vody či přitápění s roční spotřebou 10 MWh uspoří až 4 150 Kč.

U zemního plynu je cena stanovena na 1950 Kč za MWh, což je přibližně 25 % pod současným cenovým stropem. U elektřiny došlo ke snížení měsíčního poplatku také o 25 % a cena za 1 MWh je 4 590 Kč, což je o přibližně 10 % méně, než je cenový strop.

Dodavatel elektřiny a zemního plynu ARMEX ENERGY v dubnu oslaví 18 let od svého založení. Při této příležitosti spustí kampaň, která umožní všem klientům získat zajímavé odměny a hodnotné poukazy na úsporné spotřebiče. Původně lokální poskytovatel postupem času rozšířil svou působnost do celé republiky a dodává energie do téměř 80 000 odběrných míst. ARMEX ENERGY dlouhodobě roste a plánuje další inovativní projekty.