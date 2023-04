Armex Energy slaví 18 let na trhu. Výročí připomíná soutěží pro nové i stávající zákazníky

Dodavatel elektřiny a zemního plynu ARMEX ENERGY si v těchto dnech připomíná 18 let od svého založení. Původně lokální poskytovatel se postupem času rozrostl do celorepublikové působnosti a dodává energie do téměř 80 000 odběrných míst. ARMEX dlouhodobě roste a plánuje další inovativní projekty.

"Plnoletost" oslaví ARMEX ENERGY společně se svými zákazníky. Všechna stávající odběrná místa budou zařazena do slosování o hodnotné poukazy na nákup úsporných spotřebičů. Losování bude probíhat každý všední den a platí také pro nově uzavřené smlouvy. Během šesti týdnů trvání soutěže odmění ARMEX ENERGY více než 250 výherců. "Chceme touto cestou poděkovat našim stávajícím i novým zákazníkům za přízeň. Do soutěže jsme automaticky zařadili každé odběrné místo, ať už jde o elektřinu, či plyn, v domě, bytě, nebo na chatě. Šanci vyhrát má tak každý a násobí se počtem odběrných míst," upřesňuje David Otoupalík, člen dozorčí rady společnosti.

"Po složitém období, které vrcholilo na přelomu roku, nyní nastává na trhu s energiemi jisté uklidnění. Energie se opět dostávají do popředí zájmu domácností, které si naplno uvědomily, že mohou díky změně dodavatele ušetřit," doplňuje pak David Otoupalík. ARMEX ENERGY zaznamenal v loňském roce významný nárůst odběratelů, a to jak v případě elektřiny, tak i zemního plynu, a potvrdil tak své místo v první desítce dodavatelů.

"V poslední době sledujeme návrat tržního prostředí, kdy jsme schopni se díky vývoji cen dostat v cenících pod vládou stanovené stropy a opět tak nabízet to, díky čemu jsme vyrostli: spolehlivé dodávky energií za dostupnou cenu," dodal David Otoupalík. Kromě organického růstu chce ARMEX ENERGY posilovat také formou akvizic menších dodavatelů energií. Pomáhá mu k tomu i silné finanční zázemí skupiny ARMEX, jíž je od počátku součástí.

Stranou zájmu vedení ARMEX ENERGY nezůstává ani současný trend výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V letošním roce firma plánuje spustit nový model výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na pronajatých střechách a v plánu je také zprovoznění fotovoltaiky na vlastních čerpacích stanicích.

Podrobnější informace o soutěži a seznamy výherců budou k dispozici na webových stránkách www.armexenergy.cz/narozeniny.