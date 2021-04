AURES Holdings se vydává na západ, akcionáři dají na expanzi stovky milionů Eur

Skupina AURES Holdings za letošní první čtvrtletí prodala 15 200 vozů, z toho kvůli lockdownům v České republice a na Slovensku většinu on-line. Dobré zkušenosti s on-line prodejem urychlily plány AURESu na expanzi na nové trhy, tentokrát směrem na západ. Nový projekt Driverama bude založen na mezinárodním výkupu a prodeji ojetých vozů za pomoci pokročilých algoritmů, které zaručí zákazníkům v každé zemi nejlepší ceny. První pobočky vzniknou v Německu, pak se rozšíří do dalších jedenácti zemí. Cílem Driveramy je stát se do roku 2025 největším on-line obchodníkem s ojetými vozy v Evropě. Kromě založení Driveramy však AURES s ustupující pandemií koronaviru poroste i na stávajících trzích, a to zejména v Polsku.

"V současné chvíli jsou naše prodejny na našem hlavním trhu v České republice pro zákazníky uzavřené již téměř 4 měsíce, stejně jako na Slovensku. To je v historii naší společnosti i maloobchodu obecně naprosto bezprecedentní situace, které navíc předcházely v obou zemích lockdowny již v minulém roce. Naštěstí se nám daří stále zlepšovat efektivitu online prodeje vozů. V České republice jsme se již dostali až na zhruba 3 200 vozů prodaných on-line měsíčně. Na Slovensku je to již přes 1 000, což obojí považujeme za velmi dobrý výsledek. Díky tomu, že v Polsku omezení maloobchodu zavedeno není, tento trh v rámci naší skupiny poprvé překonal Slovenský," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO. V prvním čtvrtletí tak skupina v síti AAA AUTO prodala celkem 15 200 aut, z toho v České republice 8 700, v Polsku 3 850 a na Slovensku 2 650. Síť se 45 pobočkami má ve střední Evropě stabilně v nabídce zhruba 16 000 vozů, z toho v České republice přes 9 200, v Polsku 2700 a na Slovensku 4000.

S Driveramou zamíří AURES na západ

S ustupující pandemií začíná AURES opět expandovat. Tentokrát nepůjde jen o posilování prodejních kapacit v zemích, kde již působí síť AAA AUTO, ale společnost vstoupí i na západní trhy pod hlavičkou on-linového obchodníka s ojetými vozy Driverama.

"Půjde o investici našich akcionářů, která v první fázi dosáhne výše 100 milionů Eur a v druhé až dalších 400 milionů Eur," oznámila Karolína Topolová.

"Koncept Driveramy využívá on-line výkupu a prodeje ojetých automobilů v západní Evropě s možností vykupovat i prodávat vozy koncovým zákazníkům přes hranice členských států EU. Vozy bude možné si nechat doručit, nebo si je vyzvednout na desítkách mikropoboček, začnou vznikat v létě. Projekt Driveramy nevzniká na zelené louce. V uplynulých letech jsme do jeho technologické přípravy investovali 75 milionů EUR. Šlo zejména o vývoj vlastního software, zajišťuje kompletní technologickou infrastrukturu a v reálném čase nám umožňuje kompletní přehled o nabídkách na trhu ojetých vozů v celé Evropě. Zahájení projektu Driverama velmi uspíšily naše pozitivní zkušenosti s prodejem vozů on-line v době pandemie koronaviru," vysvětlil předseda představenstva Driveramy Stanislav Gálik, dosavadní šéf inovací AURESu.

Driverama zahajuje svou činnost prostřednictvím výkupních aktivit a na začátku příštího roku zahájí prodej s nabídkou 5000 vozů v Německu. V následujících 12ti měsících půjde na budování infrastruktury v klíčových zemích, kde Driverama odstartuje, 100 milionů Eur. Do roku 2025 rozšíří svoje aktivity do 11 dalších zemí. Tuto expanzi AURES Holdings a jeho akcionáři podpoří dalšími investicemi až do výše 400 milionů Eur. "Cílem je do roku 2025 vybudovat Driveramu jako největšího evropského on-line prodejce ojetých vozů," dodal Gálik.

Bude pokračovat expanze v Polsku

Expanze sítě AAA AUTO bude nadále probíhat zejména v Polsku, kde naváže na plány zpomalené pandemií. "Již koncem tohoto měsíce otevřeme novou pobočku s plným servisem v Lublinu v areálu Makro, která na ploše 7500 m2 postupně nabídne až 300 vozů. Dále bude v květnu následovat zahájení provozu výkupní pobočky v Radomi v rámci nákupního centra M1. V létě začneme pracovat na rozšíření kapacity pobočky Zabrze z 250 na 450 vozů, které bude zahrnovat i výstavbu nového objektu letos na podzim. Stejně tak chystáme na podzim letošního roku výstavbu nové obchodní budovy v areálu naší pobočky Wroclaw. V Katowicích během letošního roku v několika etapách rozšíříme prodejní plochu a prostory pro zákazníky. Rozšiřujeme i naší centrální pobočku pro Waršavu v Piasecznu, kde jsme v březnu dokončili transakci nákupu sousední nemovitosti bývalého dealerství FIAT. Tento náš nový objekt nám umožní rozšířit zázemí pro naše zaměstnance. Díky této akvizici vybudujeme větší showroom pro naše zákazníky. Rozšířili jsme i venkovní prodejní plochu a zvětšili nabídku vozů v regionu Varšavy. V neposlední řadě nám druhá nemovitost v Piasecznu umožní do budoucna rozvoj dalších služeb jako je například pronájem vozů," uvedla Karolína Topolová.

Koronavirus

"Chtěla bych opakovaně poděkovat za pomoc, kterou poskytují vlády jednotlivých zemí, kde působíme. Díky této pomoci jsme mohli zachovat mnoho pracovních míst, která bychom jinak museli zrušit. Byla bych jen ráda, pokud by v České republice a na Slovensku bylo co nejdříve možné naše provozovny otevřít do plného provozu, abychom mohli využít jarní sezónu, která je pro nás nejdůležitější v každém roce. Zájem o ojeté vozy je velký a i když je on-line prodej velmi úspěšný, nemůže obchodování na pobočkách nahradit stoprocentně. Většinu prodejního či výkupního procesu realizujeme ve venkovních prostorách, takže je tu riziko přenosu infekce velmi nízké. Jsme samozřejmě připraveni v maximální míře dodržet veškerá hygienická opatření, která budou pro otevření maloobchodu požadována," zdůraznila Karolína Topolová. Společnost se podle ní chce podílet i na očkování zaměstnanců. "Jakmile to bude možné, začneme očkovat zaměstnance, kteří o to budou mít zájem. Zatím vyčkáváme, kdy budou k dispozici vakcíny pro běžné občany a pro firemní očkování," dodala Karolína Topolová.