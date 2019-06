Austrálie snížila základní úrokovou sazbu na rekordní minimum

Australská centrální banka snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na rekordní minimum 1,25 procenta. Reagovala tak na zpomalování růstu domácí ekonomiky. Poukázala rovněž na rostoucí hospodářská rizika pramenící ze sporů v mezinárodním obchodě.

Centrální banka přikročila ke snížení úroků poprvé za téměř tři roky. Signalizovala rovněž, že by mohla základní sazbu znovu snížit, pokud to bude vývoj ekonomiky vyžadovat. Finanční trhy podle agentury Reuters předpovídají, že další snížení úroků přijde do září.

Australský statistický úřad ve středu zveřejní údaje o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) v prvním čtvrtletí. Analytici předpokládají, že HDP se meziročně zvýšil o 1,8 procenta. To by představovalo nejslabší tempo růstu australské ekonomiky za deset let.

V poslední době roste přesvědčení, že ke snížení úrokových sazeb v letošním roce přikročí také americká centrální banka (Fed). K uvolňování měnové politiky nyní centrální banky tlačí zpomalování růstu globálního hospodářství a obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou, tedy dvěma největšími ekonomikami světa.

"Vyhlídky pro globální ekonomiku zůstávají slušné, ačkoli se zvýšila rizika pramenící z obchodních sporů," uvedla dnes australská centrální banka. Mezinárodní měnový fond (MMF) v dubnu předpověděl, že tempo růstu globální ekonomiky v letošním roce zpomalí na 3,3 procenta z loňských 3,6 procenta.

Česká národní banka (ČNB) začátkem května zvýšila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na dvě procenta, což je nejvyšší úroveň za deset let. Analytici však toto zvýšení úroků ČNB považují v letošním roce za poslední.