Auto ESA neplánuje propouštění a snaží se hledat jiné formy prodeje

Kvůli šíření viru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 byla z nařízení vlády uzavřena drtivá většina obchodů, vyhlášen stav nouze a nařízena karanténa. To se pochopitelně týká i prodejců ojetých vozidel, kteří museli své provozovny uzavřít. Nařízení se týká několika stovek provozoven, přičemž v oboru pracuje přímo či nepřímo až 75 tisíc pracovníků, kterým tak může hrozit ztráta zaměstnání.

"Je to pro nás pochopitelně velmi nepříjemná situace, ale budeme se snažit, aby se nijak nepromítla do počtu našich zaměstnanců," říká Pavel Foltýn, mluvčí společnosti. Podle něj proto firma stávající situaci využije k testování zájmu klientů o online prodej vozidel. Veškeré lidské zdroje, pro které není v tuto chvíli stoprocentní využití, tak firma přesune právě do oddělení online prodejů. "V praxi by takový model měl vypadat úplně stejně jako třeba při nákupu televize, letenek nebo obyčejné pizzy," říká Foltýn a dále vysvětluje: "Zákazník si na našich webových stránkách vybere vůz, o který má zájem. Ten si následně zarezervuje a prostřednictvím online chatu nebo e-mailu domluví s pracovníkem klientského servisu formu financování, pojištění a termín prohlídky, respektive převzetí vozu."

V současné situaci budou vozy předávány zákazníkům ve sterilním prostředí, mimo provozovny společnosti, nicméně v budoucnosti budou pro přebírání vozů využívány všechny provozovny Auto ESA po celé republice. Firma má však připraveno i standardní doručování vozidel přímo na adresu zákazníka. "Díky aktuálně menší personální zátěži jsme schopni zajistit kompletní logistiku dopravy vybraného vozu přímo na adresu zákazníka, a to zcela zdarma," přibližuje Foltýn další z výhod online nákupu.

Podle Foltýna se zájem o nákup online meziročně zvyšoval, nicméně nešlo o nijak závratná čísla. "Je ale možné, že aktuální situace změní nákupní zvyklosti zákazníků a nákup auta přes internet budou v blízké budoucnosti považovat za naprosto normální, tak jako třeba u pračky, dovolené nebo nábytku či oblečení," uzavírá Foltýn.