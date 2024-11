Automobilka Hyundai v Nošovicích dnes nebude vyrábět, o elektroauta není zájem

Zaměstnanci automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku dnes nepůjdou do práce. Továrna na jeden den přeruší výrobu kvůli nízké poptávce po elektromobilech. Poslední v práci je teď aktuálně noční směna, pak zase půjdou zaměstnanci do práce až standardně v pondělí. ČTK to řekl mluvčí automobilky Petr Michník.

"Mělo by jít jen o tento jeden den, nepředpokládáme, že by se situace do konce roku opakovala," řekl Michník.

Loni slezská továrna vyrobila 340.500 aut, o 18.000 vozů více než předloni, letošní plán výroby je 330.890 vozů. Firma plánovala, že 17 procent vyrobených vozů bude letos čistě elektrických. Reálně je to však jen deset procent, což je proti loňsku pokles o tři procentní body, protože poptávka po elektrických autech je nižší. Podle mluvčího to představuje velký problém pro plánování výroby a objednávky od subdodavatelů.

Předseda základní odborové organizace Kovo Hyundai Czech Patrik Fupšo řekl, že by z jednodenní odstávky, o které se ví skoro dva týdny předem, nedělal nějaké drama. "Odstávky u nás byly a budou i v budoucnosti. Fabrika pružně reaguje na vývoj na trhu. Teď by se třeba lépe prodávaly hybridy, ale zase subdodavatelé nemají kapacity na hybridy, protože kapacitu upravili na elektromobily. Nic zvláštního se ale neděje," řekl Fupšo.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele. Zisk loni podniku vzrostl o 2,92 miliardy na 13,87 miliardy korun a tržby o 21,25 miliardy na 188,99 miliardy korun.