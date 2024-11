Autovlak z Prahy na Slovensko na půl roku přeruší provoz, přestěhuje se terminál

Autovlaky Českých drah z Prahy do Popradu a Košic přeruší zhruba na půl roku provoz kvůli přesunu terminálu z hlavního nádraží do nových prostor v pražské Michli. Speciální vlaky pro přepravu aut s jejich řidiči přestanou jezdit 12. prosince. Otevření nového terminálu a obnovení provozu autovlaků dráhy plánují na polovinu příštího roku. Dráhy o tom dnes informovaly v tiskové zprávě.

O přesunu terminálu dopravce rozhodl kvůli pokračujícím úpravám okolí pražského hlavního nádraží a intenzivnímu provozu na nádraží. Denně podle Českých drah odbaví zhruba 1000 osobních vlaků a v novém jízdním řádu bude tento počet ještě vyšší.

Nový terminál pro autovlaky v Michli bude mít příjezd z Chodovské ulice. Umožní jak nakládku a vykládku aut, tak i nástup a výstup cestujících. Přesunutím terminálu se podle drah zrychlí průjezd autovlaků pražským železničním uzlem. Provoz musí dráhy přerušit kvůli stěhování rampy a dalšího vybavení terminálu na nové místo.

Pražské hlavní nádraží je podle drah koncipováno především pro průjezdy a je zde omezená možnost manipulace s vlaky, zejména v době přepravní špičky, kdy stanice odbavuje průměrně i více než jeden vlak za minutu. U autovlaku je nutná rozsáhlá manipulace s jednotlivými vagony, což má vliv i na posun a provoz osobních vlaků.

ČD autovlaky provozují ve spolupráci se slovenským dopravcem ZSSK. Podle webu drah autovlak do Košic a zpět v současnosti jezdí denně, do Popradu jezdí od čtvrtka do neděle jednou denně, v opačném směru od pátku do pondělí. Nakládka aut začíná zhruba hodinu a půl před odjezdem vlaku, vykládka trvá přibližně 30 až 45 minut od příjezdu. Auta vlak veze ve speciálních vagonech, řidiči a pasažéři jezdí v lůžkových vozech.