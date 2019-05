Banka Goldman Sachs má zájem o koupi řetězce B&B Hotels

Americká banka Goldman Sachs vede exkluzivní jednání s investiční firmou PAI Partners o koupi evropského řetězce levných hotelů B&B Hotels. Cena za téměř 500 hotelů činí 1,9 miliardy eur (48,9 miliardy korun). Uvádí to společné oznámení společností.

Při zmíněné ceně by počáteční investice vynesla firmě PAI téměř trojnásobnou návratnost, uvedl list Financial Times s odvoláním na zdroj obeznámený se situací. Obchod, který musí schválit regulační úřady, by měl být dokončen v druhé polovině letošního roku.

Společnost B&B otevřela první hotely ve Francii v roce 1990 a nyní nabízí přes 42 tisíc pokojů ve 12 zemích. Od března 2016, kdy řetězec koupil francouzský investor PAI, se mezinárodní expanze zrychlila a řetězec zdvojnásobil provozní zisk. Goldman Sachs plánuje mezinárodní expanzi dále zrychlit.