Bankovní asociace letos očekává ekonomickou stagnaci, HDP vzroste o 0,1 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) letos očekává hospodářskou stagnaci, hrubý domácí produkt vzroste o 0,1 procenta. Česko by se mělo k hospodářskému růstu vrátit příští rok, kdy ekonomika poroste o 2,7 procenta. Vyplývá to z nové makroekonomické prognózy, kterou ve čtvrtek ČBA představila. Prognóza předpokládá také snížení roční inflace na 10,8 procenta z loňských 15,1 procenta a růst nezaměstnanosti na čtyři procenta z loňských 3,4 procenta.

Česko vstoupilo do recese koncem minulého roku a ČBA očekává, že mezičtvrtletně ekonomika poklesne i v prvním kvartálu letošního roku. Od druhého čtvrtletí by mělo přijít oživení, za celý rok ale HDP vzroste jen o 0,1 procenta. Podle ČBA to způsobí zejména výrazný pokles spotřeby domácností, které se kvůli vysoké inflaci potýkají s poklesem reálných mezd.

ČBA upozornila, že letošní rok bude pro domácnosti i firmy obtížný a zatížený řadou rizik. "Zahraniční vyhlídky se zkraje roku mírně zlepšily a některá rizika spojená například s cenami energií se zdají být dočasně pro ekonomickou aktivitu méně nepříznivá. Celá řada rizik pro globální ekonomiku však přetrvává, což je dáno pokračujícím válečným konfliktem na Ukrajině. Mimoto i citelný propad průmyslové výroby v Německu závěrem minulého roku připomněl, že obavy z recese našeho hlavního obchodního partnera jsou stále namístě," uvedl hlavní ekonom ČBA Jakub Seidler.

Česko se bude nadále potýkat s inflací, která bude podle asociace klesat pomaleji, než se dosud předpokládalo. V závěru roku by se měla snížit na 7,7 procenta, ještě v listopadu přitom ČBA očekávala, že letos na konci roku bude meziroční inflace 5,2 procenta. Příští rok by se podle prognózy inflace měla za celý rok dostat na 3,2 procenta, k rovnovážné dvouprocentní hladině klesne až na konci roku 2024.

Základní úroková sazba České národní banky (ČNB) je podle prognózy asociace na vrcholu a nepřekročí sedm procent, na kterých je od loňského června. Prognóza ale předpokládá pomalejší snižování sazby, na konci letošního roku by měla být na šesti procentech. "Bankovní ekonomové jsou zajedno, že ČNB začne s uvolňováním měnové politiky ještě letos. Těžiště očekávaného snižování sazeb ale přesouvají do roku 2024," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Mírná recese na přelomu roku se podle prognózy ČBA projeví jen slabě na trhu práce. Zaměstnavatelé si podle asociace chtějí udržet pracovní sílu i přes ekonomické potíže, protože zkušenosti z minulosti ukázaly, jak je obtížné získat vhodné pracovníky zpět. Prognóza očekává letos růst nezaměstnanosti na čtyři procenta, příští rok pokles na 3,8 procenta.

Dluh veřejných financí bude letos podle ČBA 4,1 procenta HDP a v příštím roce tři procenta HDP. Celkové zadlužení státu ale budou vysoké rozpočtové deficity zvyšovat jen mírně, protože díky vysoké inflaci roste v nominálním vyjádření i HDP. Letos by tak mělo zadlužení dosáhnout 44,1 procenta HDP, příští rok 45,3 procenta HDP.

Dynamiku úvěrů nadále ovlivňují nejisté ekonomické prostředí a zvýšené úrokové sazby. Hypoteční trh pravděpodobně výraznější oživení nečeká a vzhledem k silné první polovině loňského roku bude pokračovat jeho meziroční pokles. Spotřebitelské úvěry budou stagnovat.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí na základě příspěvků analytiků tuzemských bank.