Bankovní asociace nepotvrdila řízení kvůli praní špinavých peněz

Česká bankovní asociace nemá ani náznak informace o tom, že by proti kterékoli její členské bance bylo vedeno sankční řízení, jehož předmětem by bylo porušení povinností vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Řekl to náměstek ředitele asociace Filip Hanzlík. Reagoval tak na zveřejnění dokumentů o podezřelých transakcích v bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality.

Spisy podle nedávných informací serveru Investigace.cz upozorňují na 144 firem a jednotlivců, kteří měli v Česku bankovní účty, na nichž se uskutečnily podezřelé převody peněz. Z českých bank se podle serveru na transakcích zaznamenaných v dokumentech nejvíce podílela Raiffeisenbank, jež měla podle listin pochybné převody za 3,4 miliardy Kč. Následovat má PPF Banka s transakcemi za 1,3 miliardy, ČSOB za 1,2 miliardy a Česká spořitelna s příchozími či odchozími platbami 442 milionů korun.

České banky se podle Hanzlíka řídí požadavky legislativy AML (opatření proti praní špinavých peněz), aktivně spolupracují s Českou národní bankou, Finančním analytickým úřadem i s orgány činnými v trestním řízení. Svědčí o tom mimo jiné to, že od 1. ledna 2000 do 30. června 2020 zaslaly banky Finančnímu analytickému úřadu 42 562 oznámení podezřelých obchodů. Od začátku roku 2016 do poloviny roku 2020 to přitom bylo 12 438 podnětů. V posledních letech se počet podání blíží třem tisícům ročně, dodal.

Pochybnosti o transakcích

Z dosud publikovaných výstupů lze podle Hanzlíka vyslovit pochybnosti například o tom, nakolik uniklé dokumenty popisují příslušné transakce v jejich celistvosti. Tím je myšleno třeba to, že daná transakce nemusela v určité své fázi vykazovat znaky podezřelého obchodu, a tudíž ani nepodléhala oznamovací povinnosti ze strany banky, podotkl.

Z dokumentů o podezřelých transakcích ve velkých bankách uniklých z amerického úřadu na potírání finanční kriminality se 281 spisů týká ČR. Uvedl to server Investigace.cz, který se k listinám dostal v rámci globálního projektu Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů. Podle serveru z dokumentů vyplývá, že se v Česku legalizují peníze z trestné činnosti páchané v Rusku. Pochybné jsou i převody peněz spojené s Čínou a čínskými jednateli ve firmách registrovaných v ČR.

"Proti takovýmto tvrzením se velmi důrazně ohrazujeme. Pokud autoři těchto výroků disponují důkazy či indiciemi nasvědčujícími tomu, že v konkrétním případě byla páchána trestná nebo jinak nezákonná činnost, nechť je poskytnou příslušným orgánům veřejné moci," uzavřel Hanzlík.