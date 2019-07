Banky budou muset do roku 2027 navýšit kapitál o 135 miliard eur

Velké banky v Evropské unii budou muset navýšit do roku 2027 kapitál o 135 miliard eur (3,4 bilionu korun), aby splnily nová pravidla kapitálové přiměřenosti schválená Basilejským výborem pro dohled nad bankami Basel III. To znamená, že jejich kapitál se bude muset zvýšit nejméně o 24,4 procenta. Vyplývá to z nejnovějšího odhadu Evropského bankovního úřadu (EBA).

EBA nyní dokončuje svá doporučení pro EU týkající se plnění požadavků dohody Basel III. Požadavky mají být zavedeny do roku 2027, kdy uplyne 20 let od začátku globální finanční krize, kvůli které musely být mnohé banky v EU zachraňovány z peněz daňových poplatníků a mají zajistit, aby se tato situace již neopakovala.

Podle EBA největší nedostatek kapitálu ze 189 zkoumaných bank byl zjištěn u těch největších. Pokud by si banky v přechodném období ponechaly své zisky, byla by potřebná částka nového kapitálu nižší, zhruba 58,7 miliardy eur.

Banky mají na splnění požadovaných pravidel kapitálové přiměřenosti několik let a podle EBA u zhruba poloviny z nich bude potřebné navýšení kapitálu mnohem nižší, bude se pohybovat kolem deseti procent.

Basel III je mezinárodně dohodnutý soubor opatření zaměření na posílení regulace, dohledu a řízení rizik bank. Standardy vypracoval Basilejský výbor pro bankovní dohled, napsala agentura Reuters.

Basilejský výbor v březnu zveřejnil vlastní čísla, která ukázala, že evropské banky budou potřebovat navýšit kapitál nejméně o 17,4 procenta. Konkurenční banky v USA jsou na tom mnohem lépe. Evropské banky čelí větším problémům, protože firmy z EU jsou více závislé na bankovních půjčkách, zatímco americké firmy spíše než bankovní půjčky využívají nabídku akcií nebo dluhopisů na trzích.