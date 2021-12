Banky letos poskytly hypotéky za 301 miliard korun, meziročně o 76 procent více

Banky a stavební spořitelny poskytly letos do konce října hypotéky za 301,2 miliardy korun, což je více než za celý loňský rok, kdy to bylo téměř 217 miliard korun. Meziročně jde o nárůst o 76 procent. Vyplývá to ze statistik České národní banky, které poskytla Česká bankovní asociace.

Nové hypotéky v říjnu dosáhly 30,3 miliardy korun. Je to jen nepatrně více než v září, kdy objem činil 29,5 miliardy korun. Zatímco banky poskytly hypotéky za 24,9 miliardy korun, stavební spořitelny za 5,43 miliardy. Meziroční dynamika nově poskytnutých úvěrů tak zůstává nadále silná a v říjnu dosáhla téměř 50 procent.

"Objem poskytnutých hypoték zůstává silný i v říjnu. Růst úrokových sazeb na trhu sice patrně ztlumí poptávku po hypotečních úvěrech, v krátkém období však může obava z růstu sazeb a zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték ze strany ČNB přimět některé domácnosti uspíšit žádost o hypotéku. Objemy poskytnutých hypoték tak mohou zůstat v příštích měsících stále vysoké navzdory rostoucím úrokovým sazbám," řekl analytik asociace Jakub Seidler.

RPSN (průměrná Roční Procentní Sazba Nákladů) podle statistiky ČNB byla v říjnu u hypotečních úvěrů 2,61 procenta a proti předešlému měsíci vzrostla o desetinu procentního bodu. Úroková sazba stoupla z 2,37 na 2,48 procenta. Růst sazeb tak pokračuje v obdobném tempu jako v předešlých měsících, a to navzdory tomu, že centrální banka citelně urychlila růst svých základních sazeb. Pomalejší růst hypotečních sazeb souvisí podle Seidlera s tím, že se postupně uzavírají smlouvy, které začaly banky s klienty rozjednávat v předešlých měsících ještě s příznivější úrokovou sazbou.

Úrokové sazby jsou nepatrně nižší pro úvěry refinancované, což celkovou průměrnou úrokovou sazbu mírně snižuje. Pro skutečně nové hypoteční úvěry činila úroková sazba v říjnu 2,54 procenta, což naznačil již dříve zveřejněný ČBA Hypomonitor, který poskytuje informace o počtech, objemech a průměrné úrokové sazbě nově poskytnutých hypoték v detailnějším členění.

"V následujících měsících začne průměrná realizované sazba růst rychleji, jelikož nové hypotéky budou již reflektovat aktuální situaci na trhu. Tržní úrokové sazby delších splatností jsou nyní nejvyšší za poslední dekádu, v té době se průměrná hypoteční sazba pohybovala kolem čtyř procent. Lze tak předpokládat, že k této hodnotě se začátkem příštího roku hypoteční sazby postupně přiblíží," odhadl Seidler.