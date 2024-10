Bateriová úložiště pomáhají domácnostem, firmám i stabilitě přenosové soustavy

Výběr informací o bateriových úložištích (dnes bude uvedeno do provozu nové bateriové úložiště společnosti C-energy v Plané nad Lužnicí na Táborsku):

- Bateriová úložiště, určená ke skladování elektrické energie, dnes používají v České republice zejména domácnosti a firmy, jen malou roli zatím tato zařízení i kvůli chybějící legislativě hrají jako prvek pro stabilizaci přenosové soustavy. Právě pro vykrývání stavů, kdy je v síti elektřiny málo nebo naopak přebytek, jsou přitom bateriová úložiště vhodná, hrají také roli doplňku obnovitelných zdrojů jako jsou solární a větrné elektrárny.

- Otevírané úložiště v Plané nad Lužnicích bude mít výkon 15 megawattů a kapacitu 22 megawatthodin, zhruba čtyřikrát větší než dosavadní zařízení fungující v areálu tamní elektrárny a teplárny od roku 2019. Letos v létě se otevřelo podobně výkonné bateriové úložiště, které vybudovala skupina Decci u Vraňan na Mělnicku. Úložiště s výkonem 20 megawattů a kapacitou 22 megawatthodin je součástí hybridního zdroje s celkovým instalovaným výkonem 52,4 megawattu.

- Širšímu rozvoji bateriových úložišť, který by mohla společnost ČEPS využívat k vyrovnávání výroby a spotřeby elektrické energie, zatím brání nedostatečná česká legislativa. Teprve se schvaluje novela, která by bateriová úložiště plně akceptovala. Příslušný vládní návrh Sněmovna zatím letos v dubnu přijala v prvním čtení, do další fáze legislativního procesu by měla novela, jež reaguje i na vývoj v Evropské unii, zamířit koncem října.

- "Zásadním prvkem návrhu zákona je jasný status zařízení umožňující uložení elektřiny a její zpětné navrácení ve formě elektřiny," uvádí důvodová zpráva novely, podle které nebylo ani v rámci Evropské unie skladování elektřiny prioritou při koncipování strategických záměrů rozvoje energetiky. Změnu přinesl až odklon od fosilních zdrojů a prudký rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale také technický vývoj v oblasti baterií.

- Podle studie asociace SolarPower Europe byla v roce 2023 v Evropě instalována bateriová úložiště o kapacitě 17,2 gigawatthodiny, meziročně téměř dvakrát více. Největší podíl ale připadá na malá úložiště používaná v domácnostech, většinou jako doplněk fotovoltaiky (63 procent), na velkokapacitní úložiště připadá zhruba pětina. Největší podíl těchto zdrojů připadá na Německo, kde je přibližně třetina kapacity všech evropských úložišť, následují Itálie (22 procent) a Velká Británie (15 procent).

- V České republice dosahovala podle údajů Solární asociace a Asociace AKU-BAT celková kapacita baterií v kombinaci se solárními elektrárnami všeho druhu v polovině letošního roku dosahovala 1705 megawatt, čtyřikrát více než před dvěma lety. I v ČR se ale většinou jedná o domácí bateriová úložiště, případně zařízení využívaná ve firmách, které si díky nim mohou snížit platby za rezervovanou kapacitu, kterou odebírají ze sítě.

- Velkokapacitní úložiště jako ve Vraňanech nebo Plané jsou zatím výjimka. První podobné zařízení se objevilo v roce 2017 v Prakšicích na Uherskohradišťsku, má kapacitu 1,2 megawatthodiny. ČEZ má od roku 2019 experimentální čtyřmegawattové úložiště v areálu elektrárny Tušimice, o rok dříve spustil menší baterii v Mydlovarech energetický koncern E.ON. Loni v lednu pak skupina Skupina SUAS GROUP, sesterská společnost Sokolovské uhelné, vybudovala nedaleko Královského Poříčí úložiště o kapacitě 7,45 megawatthodiny.