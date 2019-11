Bedýnky on-line. Nový způsob prodeje ovoce a zeleniny

Aby se i lidé z města dostali k lokálnímu ovoci a zelenině a nemuseli například na trh, vznikají v Česku takzvané skupiny komunitou podporovaného zemědělství. Již osvědčenou variantou jsou bedýnky nebo bedýnkové obchody. Oba koncepty však kromě produktů rostlinné výroby nabízejí i mléčné výrobky a maso, které míří od zemědělce přímo k zákazníkovi, vyplývá z odpovědí provozovatelů těchto konceptů, které oslovila ČTK.

Členové skupin komunitou podporovaného zemědělství dostávají každý týden příděl sezonních potravin, zájemci o zeleninu či ovoce z bedýnkových e-shopů si mohou suroviny vybírat podle potřeby. Nákup si pak vyzvednou v některém z výdejních míst nebo jim ho servis doveze až domů. V Brně fungují například Bedýnky Brno, Badeko nebo Farmbox.

"Každým rokem přibývá zájemců o lokální čerstvé výpěstky neošetřené chemií. O zeleninu je velký zájem, ovšem není dostatek farmářů k jejímu pěstování. Vzrůstá sice počet obchodů se zdravou výživou, ale zeleninu nabízí málokterý, protože je problém s jejím prodejem. Bez chemického ošetření se rychleji zkazí. Z těchto důvodů mají bedýnkové systémy stále dostatek zájemců," řekla majitelka a provozovatelka Bedýnek Brno Jana Mejzlíková. Dodala, že poslední dva roky mají naplněný stav zájemců, věnují se totiž především stálým zákazníkům, kteří pravidelným nákupem podporují práci farmářů.

Vybrat si zákazníci mohou buď z předpřipravených bedýnek, v nichž je mix sezonní zeleniny, nebo zvolí výběr vlastních surovin. Podle Borise Hanáka z Badeka polovina lidí kupuje nachystané bedýnky, druhá polovina preferuje vlastní složení objednávky. "Nejčastěji lidé nakupují bio zeleninu, ovoce, ale i bio mléčné a masné výrobky," řekl Hanák.

Potraviny v bio kvalitě jsou velmi často vyhledávané i podle provozovatelky Farmboxu Ireny Šnekové. "V poslední době je velký zájem o kvalitní maso s jasným původem, nejvíce se prodávají mléčné výrobky a i u nich lidé vyhledávají hodně kvalitu bio," řekla Šneková.

Agrární komora České republiky v tiskové zprávě uvedla, že spotřeba biopotravin v České republice v roce 2017 dosáhla 3,33 miliardy korun a meziročně vzrostla o 30,5 procenta.

Členové skupin komunitou podporovaného zemědělství si úrodu předplácejí na celou sezonu dopředu. V Brně odebírají výpěstky z ekofarmy Pospíšilových v Holubí Zhoři například skupiny v kavárně U Tří ocásků, ve zdravé výživě Alfa nebo v Nadaci Partnerství.

"Skupiny mají většinou kapacitu kolem 20 lidí, přičemž navyšování míst závisí hlavně na tom, kolik zeleniny se farmářům vejde do auta. Před pár lety, když byl úrodný rok, měly skupiny i 25 členů a jezdilo se do Brna dvakrát týdně, nyní se to vše zvládne jednou v týdnu," řekla Sylvie Palasová, která se o skupiny stará.

Povinností členů je zaplatit na začátku roku příspěvek a alespoň jednou za sezonu se zapojit do úklidu odběrného místa. "Rádi bychom, aby se členové zapojili také do práce na farmě, třeba jednou za rok na jednodenní brigádu, ale nedaří se nám to zorganizovat," řekla Palasová.