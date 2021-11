Benzin v Česku od minulého týdne mírně zdražil, průměrná cena nafty se nezměnila

Ceny pohonných hmot v ČR se od minulého týdne změnily jen minimálně. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic aktuálně prodává v průměru za 37,20 Kč, před týdnem byl o dva haléře levnější. Průměrná cena nafty zůstala na 36,05 Kč za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Podle analytiků by mohla pandemická opatření přispět ke snížení cen pohonných hmot.

"Přísnější opatření proti pandemii koronaviru jsou zaváděna v mnoha zemích po celém světě. Důsledkem těchto opatření bude snížení mobility lidí. To povede k poklesu poptávky po pohonných hmotách, což by mělo snížit cenu na ropném trhu," řekl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle Křečka již pohonné hmoty na čerpacích stanicích neměly zdražovat. Ceny benzinu a nafty by měly stagnovat či dokonce mírně klesat. "Nelze však očekávat, že by se pokles ceny na ropném trhu plně promítl do cen benzinu a nafty. Pumpaři za sebou mají náročné období a budou si chtít udržet vyšší marže. Při zlevňování proto budou určitě liknavější, než když zdražovali," uvedl Křeček. Navíc poklesu cen pohonných hmot brání oslabování kurzu koruny vůči dolaru.

Benzin v Česku zůstává nejdražší od konce října 2012, za diesel řidiči naposledy platili více v říjnu 2014. V meziročním srovnání je natural o 9,44 koruny na litru dražší a nafta byla před rokem o 8,96 Kč na litru levnější.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,85 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 35,59 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrných 37,72 Kč a nafta 36,62 Kč za litr.