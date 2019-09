Benzin v ČR zdraží, zásobovat do kanystrů se však nevyplatí

Sobotní útoky na dvě ropná zařízení v Saúdské Arábii zvýší cenu pohonných hmot v Česku. Strmý růst cen benzinu a nafty, ani jejich nedostatek však nehrozí, zásobovat se například do kanystrů se nevyplatí. Shodli se na tom analytici a odborníci. Údery snížily denní těžbu Saúdské Arábie o 5,7 milionu barelů, což odpovídá zhruba polovině těžby v zemi a pěti procentům globálních dodávek ropy.

Ceny ropy reagovaly prudkým růstem zhruba o pětinu na nejvyšší hodnotu za čtyři měsíce. Dolarový růst ropy Brent byl nejvyšší od roku 1988 a procentní od počátku 90. let. Podle dat společnosti CCS, která sleduje ceny pohonných hmot v ČR, stojí nyní v tuzemsku litr benzinu Natural 95 průměrně kolem 32,50 Kč, nafta je za 31,75 Kč za litr. V posledním týdnu se ceny měnily jen o haléře.

"Nevidíme důvod pro žádné dramatické zvyšování cen, motoristé tak rozhodně nemusí vytvářet zásoby tankováním do kanystrů. Je ovšem možné, že pumpaři využijí situace k mírnému zvýšení svých marží. Útokem se nicméně zvyšuje politické napětí v regionu, pokud by došlo k eskalaci konfliktu s Íránem, situace by se mohla dramaticky změnit," řekl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka je pro vývoj cen pohonných hmot v ČR v nejbližší době důležité, jak rychle se podaří obnovit produkci ropy v zasažených saúdskoarabských zařízeních. "Ceny pohonných hmot v nejbližších dnech velmi pravděpodobně zdraží, ale o kolik v průměru se opravdu velmi těžko odhaduje. Může to být o několik desítek haléřů, ale pravděpodobněji až o několik korun," uvedl Novák.

"Zdražení přijde, mělo by být rozloženo do příštích zhruba dvou týdnů a odpovídající cenou za litr Naturalu by bylo zhruba 33 korun. Ropa už prvotní skok vzhůru korigovala, ale zůstane výš," míní hlavní ekonom Patria Finance Tomáš Vlk. Analytik Golden Gate CZ Marek Brávník doplnil, že stav může způsobit plošné zdražení všeho, co je dopravováno po silnicích. "Situace začíná připomínat období před ropnými šoky, které známe z let 1973, 1979, respektive 1990 během války v Kuvajtu," dodal.

Analytik Finlordu Boris Tomčiak upozornil, že ceny ropy Brent rostou o deset procent na 66 dolarů za barel. "Takovéto zvýšení způsobí v ČR růst cen pohonných hmot přibližně o 50 až 70 haléřů. Zdražování budeme sledovat především koncem tohoto měsíce a počátkem října. Motoristi panikařit nemusí. Cena pohonných hmot poklesla v uplynulých měsících o více než jednu korunu, takže se jenom částečně smaže toto zlevnění," dodal.

Hlavní ekonom Natlandu Petr Bartoň uvedl, že před osmi roky, kdy cena ropy stoupla až ke 120 dolarům za barel a nad 100 dolary se pak držela celé tři roky, se na trhu uskutečnily velké změny. "Investoři otevřeli velkou spoustu nových vrtů, objevili nová ložiska a celkově zvýšili maximum potenciální produkce. Když se pak cena ropy snížila, mnoho vrtů zakonzervovali nebo si vytvořili rezervy místo aby prodávali za propadlé ceny. Tyto zdroje dnes mohou relativně lehce být znovu otevřeny a nahradit tak výpadek vyřazených vrtů," dodal.